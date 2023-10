OSN: Väznicu v Olenivke nezasiahli Ukrajincami vypálené rakety

Ženeva 5. októbra (TASR) - Väznicu v Olenivke v Ruskom okupovanej časti východnej Ukrajiny Ukrajinci vlani nezasiahli raketovým systémom HIMARS. Oznámili to vyšetrovatelia OSN, informuje TASR podľa štvrtkovej správy agentúry AFP.



Väznica v Olenivke v Doneckej oblasti bola zničená 29. júla 2022, pričom zahynulo najmenej 51 ukrajinských vojnových zajatcov. Z útoku sa navzájom obviňovali Kyjev a Moskva.



Vyšetrovatelia OSN vo svojej správe uviedli, že pokračujú vo vyšetrovaní explózií, pričom zdôraznili, že na zistenie presných okolností a jasné určenie zodpovednosti je potrebných viac informácií. Je však podľa nich jasné, že "výbuchy nespôsobili rakety typu HIMARS vypálené ukrajinskými ozbrojenými silami".



"Stupeň poškodenia stien, stropu, strechy a okien kasární, stav poschodových postelí v interiéri, veľkosť zvyškového krátera a rozsah dopadu nie sú charakteristické pre dopady munície HIMARS," uviedla misia Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR).



Monitorovacia misia OHCHR pôsobí na Ukrajine od roku 2014. Nemala prístup do trestaneckej kolónie, ale podľa k svojim záverom dospela po rozhovoroch s viac ako 50 svedkami a preživšími, ako aj vďaka analýze videozáznamov a fotografií.



Vyšetrovatelia OSN zároveň vyzvali Moskvu, aby umožnila nezávislým pozorovateľom prístup do trestaneckej kolónie.



V Olenivke boli väznení aj členovia pluku Azov, ktorí niekoľko týždňov bránili v juhoukrajinskom prístavnom meste Mariupol pred ruskou presilou komplex oceliarní Azovstaľ.