OSN: Veľvyslanca Izraela znechutilo zaradenie armády na čiernu listinu

New York 7. júna (TASR) - Izraelský veľvyslanec pri OSN Gilad Erdan v piatok uviedol, že je "znechutený" tým, že izraelskú armádu majú zaradiť na pripravovaný zoznam OSN zahŕňajúci krajiny a ozbrojené zložky, ktoré zlyhávajú pri ochrane detí počas vojny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Som úplne šokovaný a znechutený týmto hanebným rozhodnutím," uviedol Erdan vo vyhlásení. "Izraelská armáda je najmorálnejšou armádou na svete a vy to viete. Toto je nemorálne rozhodnutie, ktoré len napomáha terorizmu a odmeňuje Hamas," pokračoval izraelský veľvyslanec.



Erdan reagoval na ešte nezverejnenú správu "Deti a ozbrojené konflikty" generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa po tom, čo dostal oznámenie o zaradení Izraela na zoznam krajín, ktoré neprijímajú primerané opatrenia na ochranu detí pred konfliktmi.



Agentúry AFP a Reuters s odvolaním sa na diplomatický zdroj medzitým informovali, že na zozname OSN budú aj palestínske militantné skupiny Hamas a Islamský džihád.



"Jediný, kto je dnes na čiernej listine, je generálny tajomník," povedal Erdan. "Teraz bude Hamas ešte viac využívať školy a nemocnice, pretože toto hanebné rozhodnutie generálneho tajomníka dá Hamasu len nádej," pokračoval veľvyslanec.



Podľa izraelského ministra zahraničných vecí Jisraela Kaca bude mať rozhodnutie vplyv na vzťahy krajiny s OSN.



Premiér Izraela Benjamin Netanjahu vyhlásil, že OSN sa "pridala na čiernu listinu dejín, keď sa pridala k tým, ktorí podporujú vrahov Hamasu", informuje agentúra Reuters.



Hovorca palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása uviedol, že rozhodnutie pridať izraelskú armádu na celosvetový zoznam je "krokom k tomu, aby sa Izrael zodpovedal za svoje zločiny".



Správa Guterresa pravdepodobne zverejnia do konca júna. Poukazuje na porušovanie ľudských práv detí v približne 20 konfliktných oblastiach. V minulom roku sa na zozname ocitla ruská armáda a ozbrojené subjekty napojené na Rusko.



Skupiny na ochranu práv dlhodobo presadzovali zaradenie Izraela na tento zoznam. V roku 2022 OSN vydala varovanie, že Izrael musí preukázať zlepšenie, inak ho naň pridajú.