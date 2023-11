OSN: Veľvyslanci si minútou ticha pripomenuli obete vojny v Gaze

Ženeva 10. novembra (TASR) - Približne 40 veľvyslancov pri Organizácii spojených národov si v piatok minútou ticha uctilo obete prebiehajúcej vojny v Pásme Gazy. Zároveň vyzvali na ukončenie násilia medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Veľvyslanci prevažne z moslimských krajín spoločne vyzvali medzinárodné spoločenstvo, aby podniklo kroky na zastavenie krviprelievania a riešili humanitárnu krízu v Gaze.



"Je potrebné vštepiť ľudskosť a múdrosť a prebudiť svedomie ľudstva pred týmito zverstvami páchanými na nevinných palestínskych civilistoch," povedal egyptský predstaviteľ. Dva a pol milióna ľudí (žijúcich v Pásme Gazy) podľa neho nemožno považovať za náhodné alebo vedľajšie "straty" vojenského konfliktu.



Podľa veľvyslanca Palestíny, ktorá má v OSN status pozorovateľskej krajiny, to čo sa deje v palestínskej enkláve medzi Izraelom a Hamasom, nie je vojna, ale "genocída". "Genocída sa odohráva pred očami celého sveta, na televíznych obrazovkách," uviedol. Kritizoval dvojaký meter západných štátoch, ktoré odsúdili ruskú inváziu na Ukrajinu, ale väčšina z nich podľa neho odmietla odsúdiť izraelské útoky v Pásme Gazy.



Poukázal najmä na Spojené štáty a ich "slepú podporu" Izraela. Tvrdí, že USA povzbudili Izrael, aby sa ako štát správal nadradene voči zákonu. "Skutočný priateľ Izraela by mal zdvihnúť červenú vlajku pred jeho tvárou a povedať mu, že musí prestať".



Zároveň varoval, že Izrael svojím konaním vytvára nový medzinárodný svetový poriadok. "Tento zákon džungle by mal skončiť," poznamenal.