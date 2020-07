OSN verí v dobré vzťahy USA a Nemecka aj po stiahnutí amerických vojsk

New York/Brusel/Mníchov 30. júla (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) verí tomu, že medzi USA a Nemeckom sa zachová stabilné partnerstvo aj naďalej, a to napriek stredajšiemu rozhodnutiu USA, ktoré z Nemecka stiahnu 11.900 amerických vojakov. Informovala o tom agentúra DPA.



Americký minister obrany Mark Esper v stredu oznámil, že Spojené štáty stiahnu z Nemecka 11.900 vojakov, čo je výrazne viac, ako doteraz avizovali. Do USA sa má vrátiť približne 6400 vojakov. Ďalších 5400 má byť presunutých do iných členských krajín NATO.



"Veríme, že vzťahy medzi Spojenými štátmi a Nemeckom zostanú pozitívne a konštruktívne pre oba štáty," povedal v stredu v New Yorku hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa Farhan Haq. OSN sa však podľa jeho slov k obsahu bilaterálnych záležitostí medzi Washingtonom a Berlínom vyjadrovať nebude.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v reakcii na krok USA uviedol, že Spojené štáty predtým, než v stredu oznámili, koľko vojakov z Nemecka stiahnu, svoje plány konzultovali s členmi Aliancie. "USA dôkladne konzultovali (svoje kroky) so všetkými spojencami NATO pred dnešným oznámením," dodal.



"Mier a bezpečnosť v Európe sú dôležité pre bezpečnosť a prosperitu Severnej Ameriky, a keďže čelíme čoraz nepredvídateľnejším situáciám vo svete, sme silnejší a vo väčšej bezpečnosti, keď stojíme pri sebe," vyhlásil Stoltenberg.



Bavorský premiér Markus Söder rozhodnutie USA pre DPA kritizoval slovami: "Nešťastne to zaťaží nemecko-americké vzťahy. Vojenské výhody nie sú rozpoznateľné."



"Pomôžeme všetkým miestam, ktorých sa to týka. Pomáhať bude musieť najmä (nemecká armáda) Bundeswehr. Čakáme, či je rozhodnutie (USA) konečné," povedal Söder.



Plán amerického prezidenta Donalda Trumpa ešte môže zabrzdiť opozícia v Kongrese.