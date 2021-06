OSN: Viac ako 30.000 deťom v etiópskom Tigraji hrozí smrť hladom

Ženeva 11. júna (TASR) - Desiatkam tisíc podvyživených detí v severoetiópskom regióne Tigraj, ktorý zasiahol hladomor, hrozí, že v dôsledku nedostatku potravy prídu o život, upozornil v piatok Detský fond Organizácie Spojených národov (UNICEF). Informovala o tom agentúra AFP.



"Bez humanitárneho prístupu, ktorým by sme zvýšili naše úsilie, hrozí smrť viac než 30.000 ťažko podvyživeným deťom," povedal novinárom v Ženeve hovorca UNICEF-u James Elder.



Agentúry OSN a humanitárne organizácie odhadujú, že v regióne Tigraj hladuje približne 350.000 ľudí a ďalšie milióny naliehavo potrebujú humanitárnu pomoc. "V Tigraji je hladomor," vyhlásil šéf Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí a núdzovej pomoci Mark Lowcock.



V Tigraji od vlaňajšieho novembra prebieha ozbrojený konflikt medzi etiópskou armádou a miestnymi separatistami, do ktorého sa na strane vlády zapojili aj jednotky zo susednej Eritrey. Počas bojov prišli o život tisíce civilistov a viac ako dva milióny ľudí ušli zo svojich domovov.



Etiópska ústredná vláda popiera, že by bol v Tigraji v súčasnosti nedostatok potravín a na oficiálne vyhlásenie stavu hladomoru nevidí dôvod. Podľa nej sú údaje uvedené v správe OSN nepresné a potravinová pomoc sa dostáva až k 90 percentám obyvateľov tohto regiónu.



Spojené štáty a EÚ prisľúbili vo štvrtok v boji proti hladomoru v Tigraji zvýšenie medzinárodného úsilia.