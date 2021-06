OSN: Viac ako 90 percent ľudí v etiópskom štáte Tigraj trpí hladom

Ženeva 1. júna (TASR) - Viac ako 90 percent obyvateľov štátu Tigraj ležiaceho na severe Etiópie naliehavo potrebuje potravinovú pomoc. V utorok to uviedla Organizácia Spojených národov (OSN), ktorá zároveň žiada od prispievateľov najmenej 203 miliónov amerických dolárov (166 miliónov eur), aby mohla pokračovať v rozširovaní pomoci, ktorú v oblasti poskytuje, informovala agentúra AFP.



"Celkovo 5,2 milióna ľudí, teda 91 percent populácie štátu Tigraj, potrebuje z dôvodu (miestneho) konfliktu naliehavú potravinovú pomoc," uviedol hovorca Svetového potravinového programu (WFP) OSN Tomson Phiri a dodal, že konflikt ešte prehĺbil problém hladu v oblasti.



Program už poskytol bezprostrednú pomoc viac ako miliónu ľudí, odkedy v marci začal s distribúciou jedla v severozápadnej a južnej časti Tigraja. Na poskytovanie pomoci do konca roka však potrebuje od prispievateľov ďalších najmenej 203 miliónov dolárov, uviedol hovorca.



Etiópska vláda vlani v novembri spustila na severe krajiny vojenskú ofenzívu proti Tigrajskému ľudovo-oslobodzovacieho frontu (TPLF), ktorý dovtedy ovládal územie tohto odbojného štátu. Násilnosti sa čoskoro rozšírili aj do susednej Eritrey. Konflikt vyhnal z domovov už státisíce ľudí a spôsobil rozsiahle materiálne škody.