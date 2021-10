Viac než polovica Afgancov čelí akútnemu nedostatku potravín

Kábul 25. októbra (TASR) – Afganistan je na pokraji jednej z najhorších humanitárnych kríz súčasnosti, keďže viac než polovica obyvateľov krajiny čelí akútnemu nedostatku potravín. Uviedla to v pondelok OSN, ktorá upozornila, že miliónom Afgancov hrozí počas nadchádzajúcej zimy hlad. Informovala o tom agentúra AFP.



„Milióny Afgancov budú počas tejto zimy stáť pred voľbou, či budú hladovať, alebo odídu zo svojich domovov, ak sa nám nepodarí zintenzívniť našu pomoc, ktorej cieľom je záchrana ľudských životov," uviedol výkonný riaditeľ Svetového potravinového programu (WFP) David Beasley.



K akútnemu nedostatku potravín v Afganistane prispelo sucho súvisiace so zmenou klímy v kombinácii s chaotickou situáciou, ktorá vznikla po tom, ako sa moci v krajine v auguste ujalo militantné fundamentalistické hnutie Taliban.



Podľa OSN bude potravinová neistota hroziť viac než 22 miliónom obyvateľov Afganistanu. Tamojšia kríza už teraz podľa OSN väčší rozsah, než je tomu vo vojnou postihnutom Jemene alebo Sýrii a čo do vážnosti ju prekonáva zrejme len situácia v Konžskej demokratickej republike.



„Potravinová bezpečnosť (v Afganistane) skolabovala. Nachádzame sa na pokraji katastrofy a ak okamžite nebudeme konať, budeme musieť riešiť totálnu pohromu," varoval šéf WFP.



Jeden z dvoch Afgancov sa momentálne nachádza v tretej alebo štvrtej fáze akútneho nedostatku potravín, pričom po štvrtej fáze už nasleduje hladomor, píše sa v spoločnom vyhlásení Svetového potravinového programu a Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo OSN (FAO).



„Je naliehavo potrebné, aby sme urýchlili a zvýšili dodávky (pomoci) do Afganistanu, skôr než zima odreže od sveta rozsiahle oblasti krajiny, v ktorých budú počas treskúcej zimy hladovať milióny ľudí vrátane... žien, malých detí a starých ľudí," uviedol generálny riaditeľ FAO Čchü tung-jü. Agentúry OSN majú zatiaľ k dispozícii len približne tretinu prostriedkov, ktoré by na tento účel potrebovali.



Obzvlášť nepriaznivá je podľa AFP situácia na západe Afganistanu, kde už tisíce chudobných rodín predali svoje stáda a uchýlili sa do preplnených provizórnych táborov, ktoré vyrástli v blízkosti veľkých miest. V niektorých provinciách chudobné rodiny predávajú svoje ešte veľmi mladé dcéry za nevesty, aby splatili dlhy a zaistili si dostatok potravín na prežitie.



Vládne hnutie Taliban však sľubuje, že súčasnú nepriaznivú potravinovú situáciu v krajine zvládne, a to aj za prispenia dodávok humanitárnej pomoci zo zahraničia. „Pracujeme na zaistení a distribúcii jedla, oblečenia a ďalších potrieb. Všetky problémy budú vyriešené," povedal v nedeľu pre AFP hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid.