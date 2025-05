OSN víta Muskove tvrdenie o prehodnotení škrtov vo financovaní pomoci

Ženeva 22. mája (TASR) - Spoločný program OSN pre HIV/AIDS (UNAIDS) v stredu privítal vyjadrenia Elona Muska, poradcu amerického prezidenta, že administratíva by mohla opätovne prehodnotiť škrty vo financovaní programov prevencie AIDS. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



UNAIDS odhadla, že v dôsledku škrtov zahraničnej pomoci USA nariadeným šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom by do roku 2029 mohlo dôjsť k ďalším 4,2 milióna úmrtí súvisiacich s AIDS.



Miliardár Musk, ktorý riadi Úrad pre efektivitu štátnej správy (DOGE), vo video rozhovore na katarskom ekonomickom fóre v utorok naznačil, že škrty vo financovaní by mohli byť prehodnotené.



Program OSN uviedol, že je „hlboko povzbudený vyjadrením Elona Muska, že napraví súčasnú krízu spojnú s nedostatočným financovaním život zachraňujúcich služieb HIV zo strany vlády USA“.



V posledných dvoch desaťročiach zohral kľúčovú úlohu v celosvetovej kampani proti HIV/AIDS multimiliardový program s názvom PEPFAR, ktorý v roku 2003 spustil americký prezident George W. Bush. Program PEPFAR v posledných rokoch kritizovali republikáni, ktorí sa snažili zablokovať jeho opätovné predĺženie.



Na niektoré financovanie z USA sa vzťahuje obmedzená výnimka, ale UNAIDS tvrdí, že mnohé projekty zostávajú „zastavené“, pretože výnimky neboli úplne uplatnené vo všetkých krajinách, ktoré dostávajú pomoc. „Výnimka vylučuje takmer všetky služby prevencie HIV okrem tých urečené pre tehotné a dojčiace ženy,“ uviedla UNAIDS.



„Ktoré z nich nie sú financované? Hneď to napravím,“ povedal miliardár Musk v rozhovore na fóre v Dauhe. Na otázku o konkrétnom financovaní liekov na liečbu AIDS odpovedal: „Ak je to pravda, o čom pochybujem, potom to napravíme.“



AFP píše, že Musk silno obraňuje zmrazenie financovania, ale trval na tom, že neboli zrušené všetky programy Agentúry pre medzinárodný rozvoj (USAID). „Časti USAID, ktoré sa ukázali byť aspoň trochu užitočné, boli presunuté pod Ministerstvo zahraničných vecí, takže neboli zrušené,“ povedal podnikateľ. „Čo zistíme, je obrovské množstvo podvodov a korupcie a veľmi málo z toho sa naozaj dostane k deťom,“ dodal.