OSN víta rozhodnutie Izraela pozastavovať boje pre uľahčenie pomoci

Ženeva 16. júna (TASR) - Organizácia Spojených národov privítala v nedeľu rozhodnutie Izraela pozastaviť každý deň boje v oblasti na juhu Pásma Gazy, aby uľahčil dodávky pomoci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že bude denne "takticky pozastavovať vojenskú činnosť" v oblasti mesta Rafah, aby uľahčila dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy.



"Vítame toto oznámenie," uviedol hovorca Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Jens Laerke. Dodal však, že je potrebné, aby sa toto opatrenie premietlo aj do toho, že sa k ľudom v núdzi dostane viac pomoci.



"Dúfame, že toto povedie k ďalším konkrétnym opatreniam zo strany Izraela na riešenie dlho pretrvávajúcich problémov, ktoré bránia zmysluplnej humanitárnej reakcii v Gaze," uviedol Laerke.



Podľa hovorcu sú OSN a jej partneri pripravení zapojiť všetky strany, aby zaistili, že sa pomoc dostane k tým, ktorí ju potrebujú. "Životné podmienky postihnutých a vysídlených rodín v Gaze sú hrozné. Naliehavo potrebujú jedlo, vodu, hygienické pomôcky, prístrešie a zdravotnú starostlivosť," uviedol Laerke s tým, že mnohí žijú pri hromadách odpadkov. Podľa hovorcu je preto nevyhnutné zaistiť bezpečný pohyb pomoci naprieč Pásmom Gazy, a to aj prostredníctvom kontrolných stanovíšť.



Agentúry OSN a rôzne humanitárne organizácie opakovane upozorňujú na akútny nedostatok potravín a iných základných potrieb v Pásme Gazy. Tento nedostatok sa ešte viac zhoršuje v dôsledku obmedzeného prístupu do tejto palestínskej enklávy po súši či v dôsledku zatvorenia dôležitého hraničného priechodu Rafah s Egyptom. Jeho zatvoreniu prišlo po tom, čo Izrael toto mesto začiatkom mája ovládol.



Izrael pritom dlho bráni svoju snahu o umožnenie prúdenia pomoci do Pásma Gazy tým, že umožňuje dodávky pomoci aj cez hraničný priechod Kerem Šalom, ktorý leží neďaleko Rafahu. Izrael zároveň obviňuje palestínskych militantov z vykrádania zásob a kritizuje humanitárnych pracovníkov za to, že nedokážu pomoc distribuovať medzi civilistov.