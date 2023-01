OSN víta rozhodnutie Ruska zaviesť dočasné prímerie vo vojne

New York 5. januára (TASR) - Organizácia Spojených národov vo štvrtok privítala rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina nariadiť dočasné prímerie vo vojne na Ukrajine počas pravoslávnych Vianoc. Uviedol to hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric, informuje TASR podľa správy americkej televízie CNN.



Dujarric na tlačovej konferencii povedal, že OSN víta akékoľvek snahy na ukončenie konfliktu. Zároveň však vyzval na úplne ukončenie bojov a spravodlivý mier v súlade s Chartou OSN a medzinárodným právom.



Putin dal vo štvrtok ruskému ministrovi obrany Sergejovi Šojguovi pokyn, aby od 6. januára 2023 12.00 h (10.00 h SEČ) do 7. januára 2023 24.00 h (22.00 h SEČ) zaviedol prímerie pozdĺž celej frontovej línie.



Ruský prezident tak rozhodol po tom, ako patriarcha Kirill žiadal prímerie počas pravoslávnych Vianoc, ktoré sa v Rusku i na Ukrajine slávia v piatok a sobotu.