OSN víta rozhodnutie Talibanu podporiť očkovanie proti obrne

Kábul 18. októbra (TASR) – Organizácie OSN privítali rozhodnutie islamistického hnutia Taliban podporiť obnovenie očkovania proti obrne v celom Afganistane. Očkovacia kampaň proti ochoreniu spôsobujúcemu ochrnutie detí sa má podľa plánov začať 8. novembra, uviedli v pondelok Svetová zdravotnícka organizácia a Detský fond OSN (UNICEF) v spoločnom vyhlásení. Informovala o tom agentúra DPA.



Za uplynulé tri roky ide o prvú kampaň, ktorá obsiahne všetky deti v Afganistane. Odhaduje sa, že v 37-miliónovom Afganistane nebolo proti obrne zaočkovaných viac než 3,3 milióna detí žijúcich prevažne v oblastiach, ktoré boli pre očkovacie tímy nedostupné, uvádza sa vo vyhlásení.



Členovia očkovacích tímov prichádzali v oblastiach, ktoré ovládalo hnutie Taliban, v minulosti stále do problémov, píše DPA. Do niektorých oblastí im úplne zakázali prístup.



S ovládnutím Afganistanu hnutím Taliban v polovici augusta sa armáda a polícia rozpadli, pripomína DPA. Celonárodná očkovacia kampaň proti obrne je výsledkom dialógu na vysokej úrovni medzi zástupcami Organizácie Spojených národov (OSN) a vedením Talibanu, v ktorom ide o zdravotnícku starostlivosť Afgancov, uvádza sa ďalej vo vyhlásení WHO a UNICEF.



Svetová zdravotnícka organizácia nedávno varovala, že zdravotnícky systém v Afganistane sa nachádza krátko pred kolapsom. Keďže v roku 2021 doposiaľ zaznamenali len jeden prípad výskytu divokého typu vírusu spôsobujúceho obrnu, Afganistan má jedinečnú šancu vykoreniť toto ochorenie, píše sa vo vyhlásení.



Veľkým problémom naďalej zostáva bezpečnosť personálu, ktorý sa na očkovaní podieľa. Vedenie Talibanu plánuje zaangažovať pomocníčky, ktoré by pri vakcinácii asistovali a starali by sa o bezpečnosť, uvádza DPA. V júni tohto roka prišli na východe krajiny o život piati členovia očkovacieho tímu.