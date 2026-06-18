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OSN: Vládne sily sú prvýkrát hlavnými páchateľmi násilia na deťoch
OSN v minulom roku overila dovedna 38.558 prípadov zneužívania a násilia páchaného na deťoch všetkými stranami ozbrojených konfliktov.
Autor TASR
New York 18. júna (TASR) - Vládne sily boli v roku 2025 prvýkrát v histórii záznamov hlavnými páchateľmi porušovania práv detí v konfliktných zónach. Vyplýva to zo správy Organizácie Spojených národov (OSN), z ktorej v stredu citovala agentúra AFP. Informuje o tom TASR.
OSN v minulom roku overila dovedna 38.558 prípadov zneužívania a násilia páchaného na deťoch všetkými stranami ozbrojených konfliktov, pričom najväčší podiel na incidentoch malo zabíjanie a mrzačenie. Z tohto celkového počtu boli štátne sily zodpovedné za viac porušení než neštátni aktéri, čo je bezprecedentný jav od začiatku monitorovania pred troma desaťročiami.
„Rok 2025 bol bezpochyby jednou z najtemnejších kapitol v oblasti ochrany detí od začiatku monitorovania,“ uviedla vo vyhlásení Vanessa Frazierová, osobitná predstaviteľka generálneho tajomníka OSN pre deti a ozbrojené konflikty (CAAC).
Zďaleka najvyšší počet porušení – celkovo 12.445 – zaznamenali Izrael a palestínske územia, ktoré sú v správe zaradené spoločne. Izraelské ozbrojené sily boli zodpovedné za veľkú väčšinu týchto prípadov, konkrétne za 9465 z nich.
Medzi ďalšie krajiny s najvyšším počtom porušení zo strany všetkých aktérov patrili Konžská demokratická republika (KDR) (4114), Nigéria ( 2560), Mjanmarsko (2203) a Somálsko (2195). Na Ukrajine OSN overila dovedva 1899 závažných porušení práv vrátane usmrtenia 94 detí a zranenia ďalších 753 ruskými ozbrojenými silami.
Ozbrojené sily Izraela aj Ruska figurujú na takzvanom „zozname hanby“ OSN, ktorý menuje subjekty zodpovedné za takéto činy.„Keď štáty, na ktorých spočíva povinnosť chrániť deti, miesto toho prispievajú k ich utrpeniu, signalizuje to hlbokú eróziu rešpektu voči medzinárodnému právu,“ uviedla Frazierová.
„Zásady humanity, rozlišovania, proporcionality a nevyhnutnosti musíme obnoviť – a to bez výnimky,“ dodala. Správa OSN osobitne poukázala na to, že k prudkému nárastu rozsahu ujmy spôsobenej deťom prispela integrácia umelej inteligencie do zbraňových systémov. Uvádza sa v nej, že viacero útokov pomocou dronov a diaľkovo ovládaných systémov sa uskutočnilo len s obmedzeným ľudským dohľadom.
Celkový počet porušení práv detí bol najvyšší od začiatku fungovania mandátu CAAC pred 30 rokmi, pričom tretinu obetí tvorili dievčatá. Počet zabitých detí sa v porovnaní s rokom 2024 zvýšil o 34 percent, zatiaľ čo prípady mrzačenia vzrástli o 10 percent. Medzi ďalšie overené porušenia patrili verbovanie detí ozbrojenými skupinami, únosy, sexuálne násilie, útoky na školy a nemocnice, ako aj odopieranie prístupu k humanitárnej pomoci.
OSN v minulom roku overila dovedna 38.558 prípadov zneužívania a násilia páchaného na deťoch všetkými stranami ozbrojených konfliktov, pričom najväčší podiel na incidentoch malo zabíjanie a mrzačenie. Z tohto celkového počtu boli štátne sily zodpovedné za viac porušení než neštátni aktéri, čo je bezprecedentný jav od začiatku monitorovania pred troma desaťročiami.
„Rok 2025 bol bezpochyby jednou z najtemnejších kapitol v oblasti ochrany detí od začiatku monitorovania,“ uviedla vo vyhlásení Vanessa Frazierová, osobitná predstaviteľka generálneho tajomníka OSN pre deti a ozbrojené konflikty (CAAC).
Zďaleka najvyšší počet porušení – celkovo 12.445 – zaznamenali Izrael a palestínske územia, ktoré sú v správe zaradené spoločne. Izraelské ozbrojené sily boli zodpovedné za veľkú väčšinu týchto prípadov, konkrétne za 9465 z nich.
Medzi ďalšie krajiny s najvyšším počtom porušení zo strany všetkých aktérov patrili Konžská demokratická republika (KDR) (4114), Nigéria ( 2560), Mjanmarsko (2203) a Somálsko (2195). Na Ukrajine OSN overila dovedva 1899 závažných porušení práv vrátane usmrtenia 94 detí a zranenia ďalších 753 ruskými ozbrojenými silami.
Ozbrojené sily Izraela aj Ruska figurujú na takzvanom „zozname hanby“ OSN, ktorý menuje subjekty zodpovedné za takéto činy.„Keď štáty, na ktorých spočíva povinnosť chrániť deti, miesto toho prispievajú k ich utrpeniu, signalizuje to hlbokú eróziu rešpektu voči medzinárodnému právu,“ uviedla Frazierová.
„Zásady humanity, rozlišovania, proporcionality a nevyhnutnosti musíme obnoviť – a to bez výnimky,“ dodala. Správa OSN osobitne poukázala na to, že k prudkému nárastu rozsahu ujmy spôsobenej deťom prispela integrácia umelej inteligencie do zbraňových systémov. Uvádza sa v nej, že viacero útokov pomocou dronov a diaľkovo ovládaných systémov sa uskutočnilo len s obmedzeným ľudským dohľadom.
Celkový počet porušení práv detí bol najvyšší od začiatku fungovania mandátu CAAC pred 30 rokmi, pričom tretinu obetí tvorili dievčatá. Počet zabitých detí sa v porovnaní s rokom 2024 zvýšil o 34 percent, zatiaľ čo prípady mrzačenia vzrástli o 10 percent. Medzi ďalšie overené porušenia patrili verbovanie detí ozbrojenými skupinami, únosy, sexuálne násilie, útoky na školy a nemocnice, ako aj odopieranie prístupu k humanitárnej pomoci.