OSN: Vlaňajší izraelský útok na väznicu v Iráne bol vojnovým zločinom
Izraelská misia pri OSN v Ženeve uviedla, že odpoveď na toto obvinenie voči Izraelu zverejní pravdepodobne v utorok.
Autor TASR
Ženeva 16. marca (TASR) - Letecký útok na teheránsku väznicu Evín, ktorý izraelská armáda podnikla v júni 2025, bol vojnovým zločinom. Vyplýva to zo záverov komisie nezávislých expertov, ktorých preverovaním poverila Rada OSN pre ľudské práva. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA, píše TASR.
V správe, ktorú v pondelok v Ženeve predložila trojica právnych expertov monitorujúcich pre OSN situáciu v Iráne, sa uvádza, že útok na väznicu z júna 2025, pri ktorom zahynulo približne 80 ľudí, nebol legitímnym vojenským cieľom. Evín je notoricky známa tým, že sú v nej zadržiavaní politickí väzni.
Izraelská misia pri OSN v Ženeve uviedla, že odpoveď na toto obvinenie voči Izraelu zverejní pravdepodobne v utorok.
Na základe expertnej správy Izrael predtým obhajoval túto operáciu ako zásah proti útlaku miestneho obyvateľstva v Iráne a proti protiizraelským špionážnym aktivitám, ktoré sa údajne odohrávali v priestoroch väznice.
Predsedníčka expertnej komisie OSN Sara Hossainová pred novinármi v Ženeve uviedla, že pokračujúci vojenský zásah Spojených štátov a Izraela pravdepodobne neprinesie Iránu trvalú politickú zmenu. Upozornila, že „naopak, môže viesť k zosilneniu násilia zo strany štátu, ktorý sa pravidelne uchyľuje k represívnym opatreniam na potláčanie disentu.“
Experti OSN zároveň obvinili iránske úrady zo závažného porušovania ľudských práv, ktoré podľa nich môže predstavovať zločiny proti ľudskosti. V správe sa uvádza, že ide napríklad o zabíjanie, svojvoľné zadržiavanie, mučenie, sexuálne násilie a stíhanie žien.
V správe, ktorú v pondelok v Ženeve predložila trojica právnych expertov monitorujúcich pre OSN situáciu v Iráne, sa uvádza, že útok na väznicu z júna 2025, pri ktorom zahynulo približne 80 ľudí, nebol legitímnym vojenským cieľom. Evín je notoricky známa tým, že sú v nej zadržiavaní politickí väzni.
Izraelská misia pri OSN v Ženeve uviedla, že odpoveď na toto obvinenie voči Izraelu zverejní pravdepodobne v utorok.
Na základe expertnej správy Izrael predtým obhajoval túto operáciu ako zásah proti útlaku miestneho obyvateľstva v Iráne a proti protiizraelským špionážnym aktivitám, ktoré sa údajne odohrávali v priestoroch väznice.
Predsedníčka expertnej komisie OSN Sara Hossainová pred novinármi v Ženeve uviedla, že pokračujúci vojenský zásah Spojených štátov a Izraela pravdepodobne neprinesie Iránu trvalú politickú zmenu. Upozornila, že „naopak, môže viesť k zosilneniu násilia zo strany štátu, ktorý sa pravidelne uchyľuje k represívnym opatreniam na potláčanie disentu.“
Experti OSN zároveň obvinili iránske úrady zo závažného porušovania ľudských práv, ktoré podľa nich môže predstavovať zločiny proti ľudskosti. V správe sa uvádza, že ide napríklad o zabíjanie, svojvoľné zadržiavanie, mučenie, sexuálne násilie a stíhanie žien.