OSN: Vlani zomrelo rukou člena rodiny či partnera až 45.000 žien

New York 24. novembra (TASR) - Viac než päť žien a dievčat bolo každú hodinu v roku 2021 zabitých rukou člena svojej rodiny, vyplýva z nových údajov Organizácie Spojených národov (OSN) o femicíde. TASR správu prevzala z agentúry DPA a denníka The Guardian.



Správa, ktorú zverejnili v stredu, hovorí, že 45.000 žien a dievčat, teda viac než polovica (56 percent) z celkového počtu 81.100 zavraždených počas vlaňajška na svete, zahynulo rukou svojho manžela či partnera alebo rukou nejakého príbuzného.



Organizácia Ženy OSN (UN Women) a Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) uviedli, že tieto čísla sú "alarmujúco vysoké". Skutočné počty prípadov femicídy – rodovo podmienených vrážd žien – sú však pravdepodobne oveľa vyššie. Zhruba štyri prípady zabitia z desiatich sa vlani nepovažovali za femicídu v dôsledku nedostatočných údajov.



Vlani bol najvyšší počet vrážd zo strany príbuzných v Ázii, kde tak zomrelo 17.800 žien. Výskum však ukázal, že ženy a dievčatá v Afrike boli viac vystavené riziku zabitia rodinnými príslušníkmi.



Nástup koronavírusovej pandémie v roku 2020 sa zhodoval so značným nárastom v počte prípadov femicídy aj v Severnej Amerike a západnej i južnej Európe, vyplýva z prieskumu. Údaje z 25 európskych krajín a oboch Amerík naznačujú, že nárast zväčša spôsobili prípady zabitia žien inými rodinnými príslušníkmi, než boli ich manželia či partneri.



Agentúry OSN v súvislosti s týmito počtami vyzvali na lepšiu ochranu žien a dievčat, píše DPA. "Potrebujeme spoločné úsilie spoločnosti, ktorá napĺňa práva žien a dievčat, aby sa cítili a boli v bezpečí – doma, na uliciach a všade inde," povedala výkonná riaditeľka organizácie Ženy OSN Sima Bahousová.