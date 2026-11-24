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OSN: Vlani zahynulo každú hodinu 5 žien rukou partnerov či príbuzných
Údaje o vraždách žien mimo súkromnej sféry sú podľa správy veľmi obmedzené, čo znemožňuje zmerať ich rozsah na regionálnej alebo globálnej úrovni.
Autor TASR
New York 24. novembra (TASR) - V roku 2025 zahynulo rukou príbuzných či partnerov viac ako 47.000 žien a dievčat, čiže približne päť za hodinu a 129 za deň. Organizácia spojených národov zdôrazňuje, že tento počet zostáva v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bez výrazných zmien, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Počas uplynulých rokov zabili partneri či členovia rodiny 45.000 až 51.000 žien ročne, ukazujú odhady Organizácie Spojených národov pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien a Úradu OSN pre drogy a kriminalitu.
Z celkového počtu 78.000 úmyselných vrážd žien a dievčat za rok 2025 boli za približne 60 percent zodpovední partneri či členovia rodiny, uvádza sa v správe zverejnenej v utorok pred Medzinárodným dňom za odstránenie násilia páchaného na ženách (25. novembra). Údaje vyplývajú z analýzy štatistík zo 122 krajín a území.
V roku 2025 tvorili ženy 19 percent obetí vrážd na celom svete, no 60 percent z nich bolo zavraždených v súkromnej sfére. Pre porovnanie, 11 percent mužov bolo zavraždených za týchto okolností. OSN preto zdôraznila naliehavosť „prevencie domáceho násilia, ktorá sa zameriava nielen na intímne vzťahy, ale aj na vzťahy v širších rodinných štruktúrach“.
Afrika opäť zaznamenala najvyšší počet zabitých žien a dievčat ich blízkymi, a to 22.100. Nasledovala Ázia s 15.100 obeťami, ďalej Amerika so 7400, Európa s 2100 a Oceánia s 300 obeťami. Správa takisto konštatovala, že miera vrážd celosvetovo klesla, no vraždy žien ubúdajú pomalšie, najmä v Amerike a v Európe. „Tieto zločiny sú hlboko zakorenené v spoločenských normách a rodových stereotypoch,“ uviedla OSN a podotkla, že to poukazuje na prekážky v prístupe k justičnému systému.
Údaje o vraždách žien mimo súkromnej sféry sú podľa správy veľmi obmedzené, čo znemožňuje zmerať ich rozsah na regionálnej alebo globálnej úrovni.
„Musíme zabezpečiť, aby ženy a dievčatá mohli bezpečne nahlásiť násilie, získať ochranu a dostať pomoc skôr, než bude neskoro. Keď sa varovné signály nenahlásia a prípady sa riadne nevyšetria, ženy a dievčatá zostávajú nechránené, páchatelia sa nepostavia pred súd a dôsledky môžu byť fatálne. Každá premárnená príležitosť na presadenie práva žien a dievčat a na bezpečnosť predstavuje zlyhanie spravodlivosti a najzákladnejšej povinnosti zákona: chrániť životy žien a dievčat,“ uviedla výkonná riaditeľka Organizácie Spojených národov pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien Sima Bahousová.
Počas uplynulých rokov zabili partneri či členovia rodiny 45.000 až 51.000 žien ročne, ukazujú odhady Organizácie Spojených národov pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien a Úradu OSN pre drogy a kriminalitu.
Z celkového počtu 78.000 úmyselných vrážd žien a dievčat za rok 2025 boli za približne 60 percent zodpovední partneri či členovia rodiny, uvádza sa v správe zverejnenej v utorok pred Medzinárodným dňom za odstránenie násilia páchaného na ženách (25. novembra). Údaje vyplývajú z analýzy štatistík zo 122 krajín a území.
V roku 2025 tvorili ženy 19 percent obetí vrážd na celom svete, no 60 percent z nich bolo zavraždených v súkromnej sfére. Pre porovnanie, 11 percent mužov bolo zavraždených za týchto okolností. OSN preto zdôraznila naliehavosť „prevencie domáceho násilia, ktorá sa zameriava nielen na intímne vzťahy, ale aj na vzťahy v širších rodinných štruktúrach“.
Afrika opäť zaznamenala najvyšší počet zabitých žien a dievčat ich blízkymi, a to 22.100. Nasledovala Ázia s 15.100 obeťami, ďalej Amerika so 7400, Európa s 2100 a Oceánia s 300 obeťami. Správa takisto konštatovala, že miera vrážd celosvetovo klesla, no vraždy žien ubúdajú pomalšie, najmä v Amerike a v Európe. „Tieto zločiny sú hlboko zakorenené v spoločenských normách a rodových stereotypoch,“ uviedla OSN a podotkla, že to poukazuje na prekážky v prístupe k justičnému systému.
Údaje o vraždách žien mimo súkromnej sféry sú podľa správy veľmi obmedzené, čo znemožňuje zmerať ich rozsah na regionálnej alebo globálnej úrovni.
„Musíme zabezpečiť, aby ženy a dievčatá mohli bezpečne nahlásiť násilie, získať ochranu a dostať pomoc skôr, než bude neskoro. Keď sa varovné signály nenahlásia a prípady sa riadne nevyšetria, ženy a dievčatá zostávajú nechránené, páchatelia sa nepostavia pred súd a dôsledky môžu byť fatálne. Každá premárnená príležitosť na presadenie práva žien a dievčat a na bezpečnosť predstavuje zlyhanie spravodlivosti a najzákladnejšej povinnosti zákona: chrániť životy žien a dievčat,“ uviedla výkonná riaditeľka Organizácie Spojených národov pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien Sima Bahousová.