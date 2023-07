OSN vlani zaznamenala najvyšší počet porušení voči deťom v konfliktoch

New York 6. júla (TASR) - Detský fond OSN (UNICEF) v stredu uviedol, že v roku 2022 zaznamenal najvyšší počet závažných porušení práv detí v konfliktoch. Najviac postihnuté boli deti v konfliktoch medzi Izraelom a Palestínčanmi, v Somálsku a Konžskej demokratickej republike (KDR). TASR správu prevzala z agentúry AP.



UNICEF vlani zaznamenal celkovo 27.180 prípadov porušení voči 18.890 deťom. Ide o najviac od začiatku záznamov v roku 2005.



Špeciálna vyslankyňa OSN pre deti a ozbrojené konflikty v stredu na pôde Bezpečnostnej rady OSN uviedla, že zabitých alebo zranených bolo 8630 detí, 7622 bolo zverbovaných armádami či ozbrojenými skupinami ako detskí vojaci. Ďalšie stovky boli unesené, znásilnené alebo inak zneužité.



OSN takisto potvrdila útoky na 1163 škôl a 647 nemocníc, v roku 2021 to bolo o 112 percent menej.



Vlády a účastníci konfliktov podľa UNICEF-u nedodržiavajú svoje záväzky chrániť deti. Vyjadril znepokojenie aj v spojitosti so situáciou na Haiti, v Etiópii, Mozambiku a na Ukrajine.



Vážne porušenia zahŕňajú verbovanie detí a ich využitie v boji, zabíjanie a spôsobovanie zranení, sexuálne násilie, únosy, a útoky na školy a nemocnice.