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OSN: Vlna horúčav v Európe je cenou za používanie fosílnych palív

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Na snímke hmlová brána. Foto: TASR - Silvia Tannhauserová

Extrémne horúčavy tento týždeň zasiahli veľkú časť Európy, pričom vo Francúzsku, v Británii a v Španielsku padli teplotné rekordy.

Autor TASR
Paríž 25. júna (TASR) - Vlna horúčav, ktorá tento týždeň zasiahla Európu, je dôsledkom klimatickej zmeny a cenou, ktorú platíme za používanie fosílnych palív, uviedol vo štvrtok šéf Organizácie Spojených národov (OSN) pre klímu Simon Stiell. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.

„Kým ľudstvo neprestane spaľovať obrovské množstvá uhlia, ropy a zemného plynu, extrémne horúčavy sa budú naďalej zhoršovať,“ poznamenal Stiell vo svojom vyhlásení.

Extrémne horúčavy tento týždeň zasiahli veľkú časť Európy, pričom vo Francúzsku, v Británii a v Španielsku padli teplotné rekordy. Počas nadchádzajúceho víkendu sa očakávajú rekordne vysoké teploty aj v strednej Európe.

„Vlna horúčav v Európe vedie k zatváraniu škôl a ohrozuje zdravie ľudí,“ uviedol Tedros Adhanom Ghebreyesus, generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). „Nemôžeme si dovoliť ďalšie odklady. Lídri musia uprednostniť investície do zdravotníckych systémov odolných voči klimatickým zmenám a zároveň urýchliť opatrenia v oblasti klímy a zmierňovať faktory, ktoré klimatickú krízu spôsobujú,“ zdôraznil.
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