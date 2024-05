OSN: Vo svete pašovali asi 4000 živočíšnych a rastlinných druhov

Viedeň 13. mája (TASR) - Nelegálne obchodovanie s voľne žijúcimi zvieratami a rastlinami pokračuje v 162 krajinách po celom svete, a to aj napriek už 20 rokov trvajúcemu boju proti týmto praktikám. Uviedol to Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) vo svojej tretej správe o celosvetovej kriminalite spojenej s divokou prírodou (World Wildlife Crime Report), zverejnenej v pondelok vo Viedni.



Hoci sa za posledné dve desaťročia podniklo mnoho opatrení na elimináciu nezákonného obchodovania s ikonickými druhmi, ako sú slony alebo nosorožce, obchodovanie so zvieratami a rastlinami sa stále "výrazne neznížilo", konštatuje UNODC podľa správy agentúry DPA.



Vo svojej správe ďalej uvádza, že v rokoch 2015-21 sa obeťami týchto nezákonných transakcií stalo takmer 4000 druhov zvierat a kvetov v 162 krajinách, pričom 3250 z týchto druhov figuruje v Dohovore o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES).



Takéto obchodovanie je priamou hrozbou pre populáciu druhov, ale môže aj narušiť krehké ekosystémy, ohrozuje schopnosť Zeme bojovať proti klimatickým zmenám a má dôsledky aj na sociálno-ekonomickej úrovni - najmä na obyvateľstvo, ktoré má príjem, kultúru, jedlo alebo prácu z prírody.



UNODC tiež zdôrazňuje, že najviac postihnutým druhom – ako sú vzácne orchidey, plazy, cicavce alebo vtáky – sa venuje malá pozornosť verejnosti napriek pokračujúcemu nelegálnemu obchodu, ktorý zohráva úlohu pri ich vyhynutí na miestnej alebo globálnej úrovni.



Za nelegálne transakcie sú zodpovedné najmä organizované zločinecké skupiny, ktoré pôsobia v krehkejších ekosystémoch - ako je Amazónia alebo Zlatý trojuholník - región juhovýchodnej Ázie medzi Laosom, Barmou a Thajskom.



"Obchodníci využívajú nezrovnalosti a nedostatky v zákonoch a pri ich vymáhaní a neustále prispôsobujú svoje metódy, aby sa vyhli trestnému stíhaniu," uvádza sa v správe UNODC.



Ako jedna z kľúčových metód na oslabenie opatrení pri boji proti obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami sa osobitne zdôrazňuje korupcia. Správa UNODC však poznamenáva, že vyšetrovanie tohto typu nelegálneho obchodovania sa zriedkavo vedie pre trestné činy korupcie. UNODC však odporúča stíhať takýchto obchodníkov viac podľa protikorupčných zákonov a trestať ich prísnejšie.



UNODC vo svojej správe pripomína ako pozitívny príklad prudký pokles počtu prípadov zhabania alebo pytliactva slonov či nosorožcov. Upozorňuje súčasne, že pre lepší boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi sú potrebné väčšie investície a lepšia spolupráca, najmä pokiaľ ide o zdieľanie dát.