OSN: Vo svete užíva drogy 316 miliónov ľudí

Viedeň 26. júna (TASR) - Počet užívateľov drog vo svete narástol v roku 2023 na rekordných 316 miliónov. Vyplýva to z výročnej správy Úradu OSN pre boj proti drogám a kriminalite (UNODC) pre rok 2025, operujúcej s dátami z roku 2023. Zverejnili ju vo štvrtok, píše TASR na základe agentúr DPA a AFP.



Celkový počet užívateľov drog zodpovedá až šiestim percentám svetovej populácie vo veku 15 až 64 rokov, pričom sa do štatistiky nezapočítavali konzumenti tabaku ani alkoholu. Podľa údajov spred desiatich rokov drogy vtedy užívalo 5,2 percenta svetovej populácie.



Najobľúbenejšou substanciou podľa správy UNODC ostáva marihuana s približne 244 miliónmi užívateľov nasledovaná opioidmi (61 miliónov užívateľov), amfetamínmi (30,7 milióna), kokaínom (25 miliónov) a extázou (21 miliónov).



„Toto vydanie Svetovej správy o drogách ukazuje, že organizované skupiny obchodujúce s drogami sa naďalej prispôsobujú svetu, využívajú globálne krízy a zameriavajú sa na zraniteľné skupiny obyvateľstva,“ uviedla výkonná riaditeľka UNODC Gháda Wálíová.



„Musíme investovať do prevencie a riešiť základné príčiny obchodovania s drogami v každom bode nelegálneho dodávateľského reťazca. Musíme posilniť naše reakcie využitím technológií, posilnením cezhraničnej spolupráce, poskytnutím alternatívnych zdrojov obživy a prijatím právnych opatrení zameraných na kľúčových aktérov, ktorí tieto siete riadia,“ dodala.



Najrýchlejšie rastúcim trhom s drogami je podľa správy trh s kokaínom. Produkcia tejto drogy v roku 2023 vzrástla medziročne o viac ako tretinu na rekordných 3708 ton. Oproti 25 miliónom užívateľom kokaínu v roku 2023 substanciu bralo pred desiatimi rokmi vo svete len 17 miliónov ľudí. Rozvoj trhu s kokaínom taktiež zvyšuje počet úmrtí spôsobených predávkovaním, ako aj násilím medzi organizovanými zločineckými skupinami.