OSN vo svojej správe vyzýva Libanon, aby zmenil kurz

Bejrút 11. mája (TASR) - Za bezprecedentnú finančnú krízu, ktorá uvrhla do chudoby väčšinu obyvateľstva v Libanone, sú zodpovedné tamojšia vláda a centrálna banka. Uvádza sa to v správe vypracovanej osobitným spravodajcom OSN pre extrémnu chudobu a ľudské práva, informovala v stredu agentúra AFP.



AFP dodáva, že niekoľko dní pred parlamentnými voľbami naplánovanými na 15. mája spravodajca OSN Olivier De Schutter apeluje na Libanon, aby "zmenil kurz".



"Mizériu spôsobenú obyvateľstvu môže zvrátiť (len) vedenie, ktoré do centra svojich aktivít postaví sociálnu spravodlivosť, transparentnosť a zodpovednosť," píše sa v správe.



Uvádza sa v nej, že 90 percent ľudí v Libanone má problém vyžiť zo svojho príjmu a viac ako 60 percent obyvateľov by sa presťahovalo do zahraničia, keby mohlo.



De Schutter pritom vo svojej správe píše: "Hospodárskej kríze sa dalo úplne vyhnúť; v skutočnosti ju spôsobila neúspešná vládna politika". Konštatuje tiež, že centrálna banka kamuflovala svoje straty, ktoré "skryto vytvorili obrovský verejný dlh", čo ovplyvní životy Libanončanov "na celé generácie".



Správa OSN prichádza v čase, keď sa Libanon pripravuje na prvé parlamentné voľby od vypuknutia vážnej ekonomickej a sociálnej krízy.



Podľa AFP sa síce očakáva, že nezávislí kandidáti si v porovnaní s výsledkami volieb z roku 2018 mierne polepšia, ale odborníci sa domnievajú, že v Libanone – kde sa do politického systému premietajú aj zložité vzťahy medzi jednotlivými náboženstvami a následné komplikované prerozdeľovanie vládnych postov podľa sektárskeho kľúča – nadchádzajúce voľby do veľkej miery len upevnia súčasný stav.