OSN: Vo Venezuele počas volieb došlo k porušovaniu ľudských práv

Ženeva 15. októbra (TASR) — Vo Venezuele došlo v súvislosti s júlovými prezidentskými voľbami k vážnemu porušovaniu ľudských práv, ktoré bolo súčasťou koordinovaného úsilia na umlčanie kritikov a domnelých odporcov vlády. Zahŕňa svojvoľné zatýkanie, mučenie, krátkodobé zavlečenie a sexuálne násilie. Konštatuje sa to v správe Medzinárodnej nezávislej vyšetrovacej komisie OSN zverejnenej v utorok, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Medzi obeťami sú aj deti a ľudia so zdravotným postihnutím. Vyšetrovanie, ktoré rozširuje pôvodnú správu komisie OSN z 20. septembra, dokumentuje početné porušenia ľudských práv spáchané venezuelskou vládou, bezpečnostnými zložkami a provládnymi ozbrojenými skupinami civilistov pred, počas a po voľbách konaných 28. júla.



Niektorým zadržaným osobám sa vyhrážali mučením, aby sa samé priznali k závažným trestným činom, ako je terorizmus. "Nedostatok dôkazov a nedostatok právnikov podľa vlastného výberu stavia obete do obzvlášť zraniteľnej pozície, pretože sebaobvinenie by mohlo mať za následok neprimerané tresty odňatia slobody," uvádza sa v správe.



Národná volebná rada, blízka vláde, vyhlásila za víťaza prezidentských volieb vo Venezuele dovtedajšiu dvojnásobnú hlavu štátu Nicolása Madura, ktorého inaugurácia na tretie funkčné obdobie je naplánovaná na 10. januára 2025. Opozícia tvrdí, že výsledok volieb bol zmanipulovaný a má dôkazy o tom, že v skutočnosti s výrazným náskokom zvíťazil opozičný kandidát Edmundo González Urrutia.



Spojené štáty, Európska únia či krajiny Latinskej Ameriky odmietli uznať Madura za víťaza volieb. Proti ich výsledkom sa konali násilné demonštrácie, pri ktorých podľa oficiálnych údajov zahynulo 27 civilistov a stovky ďalších utrpeli zranenia. Tisíce ľudí boli zadržané len za to, že uplatnili svoje základné právo na slobodu prejavu.