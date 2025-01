OSN: Vo vojne v Pásme Gazy zahynulo viac ako 13.000 detí

New York/Gaza 26. januára (TASR) - Podľa odhadov Organizácie Spojených národov (OSN) zahynulo počas vojny v Pásme Gazy viac ako 13.000 detí. Ďalších približne 25.000 sa zranilo a asi rovnaký počet detí hospitalizovali pre podvýživu, informovala OSN, ktorá sa odvolala aj na údaje z palestínskeho ministerstva zdravotníctva. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.



"Pásmo Gazy sa pre deti stalo najsmrteľnejším miestom na svete," povedal nedávno zástupca britského veľvyslanca pri OSN James Kariuki. "Deti v Pásme Gazy si túto vojnu nevybrali... ale zaplatili za ňu najvyššiu daň," dodal.



Podľa OSN tiež tisíce detí počas vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas osireli alebo boli odlúčené od svojich rodičov. Ďalších približne 650.000 školopovinných detí nenavštevovalo vyučovanie a celý vzdelávací systém sa musí z dôvodu rozsiahleho ničenia v regióne obnoviť, informovala výkonná riaditeľka fondu Education Cannot Wait (ECW) Yasmine Sherifová.



Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon obvinil Hamas, že z Pásma Gazy urobil "najväčšiu teroristickú základňu na svete" a využíval deti ako ľudské štíty. "Deti v Pásme Gazy mohli mať budúcnosť plnú príležitostí," povedal Danon. "Namiesto toho sú uväznené v kruhu násilia a zúfalstva, a to všetko spôsobil Hamas a nie Izrael," vyhlásil.