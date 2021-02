Vodca Al-Káidy na Arabskom polostrove bol vlani v okóbri zadržaný

New York 5. februára (TASR) - Vodca džihádistickej organizácie Al-Káida na Arabskom polostrove (AQAP) Chálid Batarfí bol vlani v októbri zatknutý na východe Jemenu. Podľa agentúry AFP sa to uvádza v správe OSN zverejnenej v noci na piatok v New Yorku.



Podľa tejto správy adresovanej Bezpečnostnej rade OSN bol Batarfí, známy aj ako abú Mikdád al-Kindí, ktorý sa stal vodcom AQAP pred rokom, zadržaný v októbri počas operácie v meste Ghajda v provincii Mahra, pri ktorej zahynul aj ďalší veliteľ Saád Átif al-Aulakí.



Dokument, vypracovaný monitorovacím tímom OSN špecializujúcim sa na extrémistické skupiny, nešpecifikuje, kto Batarfího zajal, ani čo sa s ním odvtedy stalo.



Agentúra AFP konštatuje, že ide o prvé oficiálne potvrdenie zatknutia Batarfího, ktoré sa v posledných mesiacoch spomínalo viackrát, ale nebolo možné ho overiť.



Spojené štáty považujú AQAP za jednu z najnebezpečnejších teroristických organizácií na svete. Radikáli z AQAP v minulosti ovládali veľkú časť územia na juhu Jemenu, tamojšej armáde sa však podarilo vytlačiť ich z väčších miest. Táto teroristická skupina sa prihlásila aj k masakre v redakcii francúzskeho satirického týždenníka Charlie Hebdo v Paríži z januára 2015.



Expertný tím OSN vo svojej správe uviedol, že AQAP síce utrpela straty vo svojom vedení a zažíva aj rozklad členskej základne, keďže dochádza k častým dezerciám, napriek tomu je stále nebezpečná.