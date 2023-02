OSN: Vodcom al-Káidy je podľa všetkého Egypťan Sajf Ádil

New York 15. februára (TASR) - Dlhoročný egyptský extrémista Sajf Ádil, ktorý sa podľa predpokladov nachádza v Iráne, sa v súčasnosti považuje za vodcu teroristickej siete al-Káida. Uvádza sa to správe Organizácie Spojených národov, založenej na poznatkoch tajných služieb jej členských krajín. TASR správu prevzala z denníka The Guardian, ktorý o tom informoval v utorok.



Šesťdesiatdvaročný Ádil bol dlhodobo tipovaný ako najpravdepodobnejší kandidát na nástupcu Ajmana Zawahrího, ktorý bol vlani zabitý počas amerického vzdušného útoku v afganskej metropole Kábul. K oficiálnemu vyhláseniu al-Káidy v tomto duchu však doposiaľ nedošlo, ako ani k inému potvrdeniu, že sa tento bývalý vojak egyptských špeciálnych jednotiek ujal funkcie.



V tohtotýždňovej správe výboru Bezpečnostnej rady OSN pre monitorovanie sankcií na džihádistické organizácie Islamský štát (IS) a al-Káida sa uvádza, že podniknúť kroky na oficiálne uznanie Ádilovej novej úlohy zabraňuje al-Káide politická citlivosť voči Iránu a Afganistanu riadenému hnutím Taliban.



"Prevažný názor členských štátov je ten, že (Ádil) je v súčasnosti faktickým vodcom al-Káidy. Vodcovstvo (tohto hnutia) nateraz predstavuje kontinuitu – avšak nemôže byť zatiaľ deklarované, lebo al-Káida je citlivá na to, že afganský Taliban nepriznáva Zawahrího prítomnosť v Kábule (v čase jeho zabitia), a pre to, že Ádil sa nachádza v iránskej islamskej republike," dodáva správa.



Taliban bol zo zabitia Zawahrího v rozpakoch, keďže Spojené štáty i ostatných predtým ubezpečil, že nebude na afganskom území ukrývať jednotlivcov ani skupiny, ktorí ohrozujú Západ či jeho spojencov, dopĺňa The Guardian.



"Prítomnosť Zawahrího v centre Kábulu... demonštrovala pokračujúci a kooperatívny vzťah medzi al-Káidou a Talibanom," uvádza sa v správe OSN. Taliban tvrdí, že o prítomnosti Zawahrího v afganskom hlavnom meste nevedel.



Ádil je západnými predstaviteľmi považovaný za znepokojivú hrozbu s preukázanou organizačnou schopnosťou a odhodlaním, ktorými si získal rešpekt v kruhoch islamistických extrémistov.



Svoju kariéru začal ešte v egyptskej odnoži organizácie Islamský džihád v 80. rokoch. Pripisuje sa mu zodpovednosť za útoky na americké veľvyslanectvá vo východnej Afrike z roku 1998, ktorými odštartovala teroristická aktivita al-Káidy v medzinárodnom meradle. Americké ministerstvo spravodlivosti ponúka za informácie vedúce k jeho zadržaniu odmenu desať miliónov dolárov.