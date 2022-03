OSN: Vojna na Ukrajine zatienila humanitárnu katastrofu v Somálsku

Nairobi/Mogadišo 9. marca (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v stredu upozornila, že nemá dostatok financií, aby pomohla Somálsku vyrovnať sa s mimoriadnym obdobím sucha, ktoré postihlo už 4,5 milióna ľudí. Túto vážnu situáciu totiž zatienili iné humanitárne krízy vrátane vojny na Ukrajine, uviedol koordinátor OSN Adam Abdelmoula. TASR túto informáciu prezvala z agentúry AFP.



OSN dosiaľ zaistila pre obyvateľov tejto krajiny Afrického rohu len tri percentá z potrebných 1,23 miliardy eur, upozornil koordinátor humanitárnej pomoci OSN v Somálsku Adam Abdelmoula.



"Situácia je vážna a rýchlo sa zhoršuje," povedal Abdelmoula na tlačovej konferencií v kenskej metropole Nairobi. Tri po sebe nasledujúce obdobia dažďov nepriniesli dostatok zrážok a následky sucha pociťuje už takmer 30 percent obyvateľstva Somálska.



"Vyhliadky boli zlé už pred vypuknutím ukrajinskej krízy. Boli sme zatienení krízou v Tigraji, Jemene, Afganistane a teraz Ukrajinou," vysvetlil Abdelmoula.



Svoje domovy muselo v snahe nájsť vodu, jedlo či pastvinu opustiť približne 671.000 ľudí, pričom vlani v decembri ich bolo len 245.000.



V ostatných rokoch nie sú hlavnou hnacou silou vnútorného vysídľovania pokračujúce boje medzi vládou a povstalcami z islamistickej skupiny aš-Šabáb, ale prírodné katastrofy, píše AFP.



Nielen Somálsko, ale aj Keňu a Etiópiu zasiahla v období od roku 2019 do roku 2021 invázia sarančí, ako aj koronavírusová pandémia. Všetky tri krajiny momentálne sužuje obdobie sucha, ktoré bude podľa meteorológov ešte pokračovať.



"Prognózy naznačujú, že ďalšie obdobie dažďov, očakávané v apríli, môže byť tiež podpriemerné. Ak včas nezakročíme, do júna sa môžeme ocitnúť v extrémnej situácii," upozornil Abdelmoula.



Včasné humanitárne opatrenia v roku 2017 v Somálsku odvrátili hladomor, pripomína AFP. V roku 2011 sa to však nepodarilo a v dôsledku nedostatku jedla zomrelo 260.000 ľudí, pričom polovica z nich boli deti mladšie ako šesť rokov.