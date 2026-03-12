< sekcia Zahraničie
OSN: Vojna v Iráne vyhnala z domovov tri milióny ľudí
Spojené štáty a Izrael spustili 28. februára vlnu útokov na Irán, čím vyvolali vojnu, v rámci ktorej Irán zasiahol ciele vo viacerých krajinách v oblasti Perzského zálivu.
Autor TASR
Ženeva 12. marca (TASR) - Od vypuknutia vojny na Blízkom východe bolo v Iráne vysídlených až 3,2 milióna ľudí, uviedol vo štvrtok Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Podľa predbežných odhadov je v dôsledku pretrvávajúceho konfliktu v Iráne dočasne vysídlených 600.000 až jeden milión iránskych domácností,“ uviedol šéf tímu UNHCR pre núdzové situácie a koordinátor pre utečencov v núdzových situáciách na Blízkom východe Ajaki Itó.
To predstavuje „až 3,2 milióna ľudí“, uviedol vo vyhlásení a varoval, že „tento počet bude pravdepodobne naďalej rásť, pokiaľ budú pokračovať nepriateľské akcie“.
Itó uviedol, že väčšina vysídlených osôb údajne utiekla „z Teheránu a iných veľkých mestských oblastí na severe krajiny do vidieckych oblastí, kde hľadali bezpečie“.
Konflikt zasiahol aj rodiny utečencov - najmä Afgancov, uviedol a varoval, že táto skupina, je obzvlášť zraniteľná.
UNHCR, ktorý dlhoročne pôsobí v Iráne, uviedol, že „prispôsobuje svoju reakciu rastúcim potrebám, spolupracuje s národnými orgánmi a partnermi na posúdení nových požiadaviek a posilňuje pripravenosť v súvislosti s nárastom pohybu obyvateľstva“.
„UNHCR zdôrazňuje naliehavú potrebu chrániť civilistov, zachovať humanitárny prístup a zabezpečiť, aby hranice zostali otvorené pre tých, ktorí hľadajú bezpečie, v súlade s medzinárodnými záväzkami,“ uzavrel Itó.
Agentúra DPA zároveň vo štvrtok informovala, že vzhľadom na pokračujúce izraelské nálety a správy o nebezpečnej situácii, sa mnohí obyvatelia - najmä hlavného mesta - v súčasnosti zdržiavajú vo svojich príbytkoch.
