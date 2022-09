OSN: Voľby v Mjanmarsku nebudú slobodné ani spravodlivé

Ženeva 22. septembra (TASR) - Osobitný spravodajca OSN pre ľudské práva v Mjanmarsku Tom Andrews vo štvrtok varoval, že voľby, ktoré tamojšia vojenská junta naplánovala na budúci rok, nebudú slobodné ani spravodlivé.



Upozornil preto krajiny sveta, aby Mjanmarsku neposkytovali nijakú technickú podporu a pomoc, ktorá by prispela k legitimizácii tohto "podvodného" hlasovania. TASR správu prebrala z agentúry Reuters.



Armáda prevzala moc v Mjanmarsku vo februári 2021, keď zvrhla demokraticky zvolenú vládu laureátky Nobelovej ceny za mier Aun Schan Su Ťij a vyhlásila výnimočný stav.



Mjanmarská junta prisľúbila, že voľby prebehnú do začiatku augusta 2023. O konaní hlasovania už údajne viedla konzultácie s politickými stranami. Za akých podmienok sa voľby uskutočnia, zatiaľ nie je známe, rovnako ani to, či sa ich budú môcť zúčastniť všetky strany.



Spravodajca OSN vo štvrtok varoval, že pokračujúce represie voči Mjanmarskej opozícií znemožňujú konanie slobodných a spravodlivých volieb. S prípravou hlasovania údajne Mjanmarsku pomáha susedná India.



Andrews vyjadril tiež znepokojenie pokračujúceho konfliktu medzi juntou a ozbrojenými opozičnými silami. Pripomenul tohtotýždňový útok armádnych vrtuľníkov na školu v meste Tabajin na severozápade krajiny, pri ktorom zahynulo 13 ľudí vrátane siedmich detí.



Vyzval na koordinovanejšiu medzinárodnú odozvu na krízu v Mjanmarsku, ktorá by podľa neho mala zahŕňať zbrojné embargo a cielené ekonomické sankcie.



Junta, ktorá tvrdí, že bojuje proti "teroristom" usilujúcim sa destabilizovať krajinu, opakovane obviňuje OSN zo zasahovania do vnútorných záležitostí Mjanmarska.