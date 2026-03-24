OSN: Vplyv gangov na Haiti narastá
Za posledné mesiace zabili stovky ľudí.
Autor TASR
Ženeva/Port-au-Prince 24. marca (TASR) - Násilie gangov na Haiti a bezpečnostné operácie proti nim si od marca 2025 do polovice januára tohto roka vyžiadali viac ako 5500 obetí. Vo svojej správe to v utorok uviedol Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR), informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.
Haiti dlhodobo nedokáže zvládnuť násilie zločineckých gangov, ktoré je často sprevádzané vraždami, znásilneniami a únosmi. Podľa najnovšej správy OHCHR žije jeden zo štyroch Haiťanov v oblastiach ovládaných zločineckými gangami.
„Zatiaľ čo násilie gangov zostáva zakorenené a rozšírilo sa aj mimo hlavného mesta, znepokojujúce sú aj iné zdroje násilia obraňujúcich sa skupín a neorganizovaných členov obyvateľstva,“ uvádza sa v správe vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka.
Podľa údajov OHCHR bolo na Haiti v období od 1. marca minulého roka do 15. januára 2026 zabitých najmenej 5519 ľudí a 2608 utrpelo zranenia. Viac ako 60 percent obetí zahynulo pri bezpečnostných operáciách proti gangom, 27 percent bolo zabitých alebo zranených pri útokoch gangov, osem percent seba obraňujúcimi skupinami, tri percentá políciou a jedno percento boli popravy bez súdneho konania.
„Gangy naďalej využívajú násilie, vrátane vrážd, ublížení na zdraví, únosov, obchodovania s ľuďmi, znásilňovania a sexuálneho zneužívania, aby si upevnili svoju nadvládu nad obyvateľstvom, ktoré je úplne vyčerpané,“ uvádza sa v správe.
OHCHR tiež tvrdí, že za posledných 12 mesiacov sa gangy dostali aj za hranice hlavného mesta Port-au-Prince a posunuli sa ďalej na sever. Podarilo sa im tiež „opevniť strategické koridory a udržať si nadvládu nad kľúčovými námornými a pozemnými trasami, ktoré zabezpečujú ich financovanie a operačnú odolnosť“.
OHCHR zároveň vyzval na prijatie ďalších opatrení na riešenie rozmáhajúcej sa korupcie a beztrestnosti na Haiti. Krajina ležiaca na západnej časti karibského ostrova Hispaniola patrí dlhodobo medzi najchudobnejšie na svete. V správe tiež úrad žiada väčšie vyvodzovanie zodpovednosti a zavedenie ďalších mechanizmov na ochranu civilistov, najmä maloletých.
