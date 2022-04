OSN: Všetko nasvedčuje tomu, že civilisti v Buči boli zabíjaní cielene

Ženeva 5. apríla (TASR) - Organizácia Spojených národov v utorok uviedla, že všetky známky z ukrajinské mesta Buča naznačujú, že tamojšie útoky i zabíjanie civilistov boli cielené. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Úrad vysokej komisárky OSN pre ľudské práva (OHCHR) uviedol, že zábery zachytávajúce telá civilistov ležiace v uliciach Buče sú extrémne znepokojujúce, pričom poukázal na to, že zámerné útoky na civilistov sú vojnovým zločinom.



"To, o čom tu hovoríme, sa zdá byť priamym zabíjaním a zameraním sa na civilistov v Buči," uviedla hovorkyňa OHCHR Liz Throssellová pre novinárov v Ženeve. Odvolala sa pritom na fotografie, kde vidno ľudí so zviazanými rukami a spálené telá čiastočne vyzlečených žien.



"Je to veľmi znepokojujúce a naozaj to veľmi silno naznačuje, že boli priamym terčom – ako jednotlivci. Tu musíme zdôrazniť, že zámerné zabíjanie civilistov je podľa medzinárodného humanitárneho práva vojnový zločinom," pokračovala Throssellová, podľa ktorej všetko nasvedčuje tomu, že obete boli terčom priameho zabíjania.



"Napríklad pri útoku na budovu môžete argumentovať tým, že útok mal vojenský kontext. Avšak je ťažké si predstaviť nejaký vojenský kontext, keď vidíte ležať v uliciach spálené telá alebo telá osôb s guľkou v hlave," uviedla hovorkyňa OHCHR.



Throssellová zároveň uviedla, že OHCHR nemá v Buči svojich zamestnancov.



Správy o zabíjaní civilistov v meste Buča ležiacom v Kyjevskej oblasti, odkiaľ sa ruská armáda nedávno stiahla, sa objavili tento víkend. Ukrajinské jednotky v meste po odchode ruských síl údajne našli najmenej dva masové hroby a zahraniční reportéri priniesli zábery desiatok tiel v uliciach. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil priamo Moskvu zo zabíjania civilistov. Rusko obvinenia poprelo.