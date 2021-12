OSN: Všetky strany etiópskeho konfliktu porušujú ľudské práva

Ženeva 17. decembra (TASR) - Všetky strany, ktoré sa zúčastňujú v prehlbujúcom sa konflikte na severe Etiópie, sa dopúšťajú "vážneho porušovania ľudských práv". V piatok to uviedla Organizácia Spojených národov, ktorá zároveň tieto strany vyzvala na ukončenie konfliktu. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP.



Odhaduje sa, že v čase výnimočného stavu bolo v dôsledku jeho "príliš širokých opatrení" v krajine zadržaných 5000 – 7000 ľudí vrátane deviatich pracovníkov OSN, uviedla zástupkyňa vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Nada Našífová.



Našífová počas príhovoru pred Radou OSN pre ľudské práva (UNHRC) upozornila, že "v Etiópii hrozí veľké riziko nárastu nenávisti, násilia a diskriminácie", čo môže podľa nej vyústiť "do násilia všeobecného, ktoré bude mať vážne následky pre milióny ľudí nielen v Etiópii, ale v celom regióne".



Našífová so svojím prejavom vystúpila na začiatku mimoriadneho rokovania UNHRC zameraného na konflikt v Etiópii. Rokovanie sa koná na žiadosť Európskej únie a podporilo ho viac ako 50 krajín, ktoré naliehajú na OSN, aby sa "ujala svojej zodpovednosti".



EÚ a ďalšie krajiny totiž radu UNHRC vyzývajú, aby spustila medzinárodné vyšetrovanie prečinov, ktoré boli v Etiópii spáchané, odkedy etiópsky premiér Abiy Ahmed poslal do zväzového štátu Tigraj vojsko.



Boje v etiópskom štáte Tigraj vypukli vlani v novembri po tom, čo tam federálna vláda vyslala vojenské jednotky, aby zvrhli regionálnu vládu vedenú Tigrajským ľudovým oslobodzovacím frontom (TPLF). Premiér ohlásil rýchle víťazstvo, koncom júna však ozbrojenci TPLF opätovne obsadil väčšinu územia Tigraja. Následne začali postupovať aj do susedných etiópskych regiónov Amhara a Afar.



Od vypuknutia etiópskeho konfliktu zahynuli podľa odhadov OSN tisíce ľudí. Konflikt si vyžiadal aj zhruba dva milióny vysídlených a státisíce ľudí sú nútené žiť v podmienkach blížiacich sa hladomoru.