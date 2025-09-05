< sekcia Zahraničie
OSN: Všetky strany konfliktu v KDR páchali vojnové zločiny
„Zverstvá opísané v tejto správe sú hrozné,“ uviedol vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk.
Autor TASR
Ženeva/Kinshasa 5. septembra (TASR) - Na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) sa všetky strany konfliktu dopustili hrubého porušovania ľudských práv až vojnových zločinov. Uviedol to v piatkovej správe Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR), píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Podľa misie OHCHR majú povstalci z Hnutia 23. marca (M23) podporovaní susednou Rwandou, ozbrojené sily KDR a ďalšie ozbrojené skupiny od konca minulého roka na svedomí závažné porušenia medzinárodného humanitárneho práva v provinciách Severné a Južné Kivu. „Zverstvá opísané v tejto správe sú hrozné,“ uviedol vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk.
Hnutie M23 v januári pri ofenzíve na východe KDR dobylo strategicky dôležité mesto Goma. Zahynuli tisíce ľudí a státisíce boli nútené opustiť svoje domovy.
Viaceré medzinárodné organizácie vrátane OSN strany v konflikte obvinili z porušovania ľudských práv. Piatková správa OHCHR je prvá, ktorá hovorí o možných zločinoch proti ľudskosti.
Skupina M23 je podľa zistení zodpovedná za popravy, sexuálne násilie vrátane hromadného znásilňovania, mučenie a násilné zmiznutia, často so zámerom „ponížiť, potrestať a zlomiť dôstojnosť obetí“. Konžská armáda a jej pridružené ozbrojené skupiny sa tiež dopustili hromadného znásilňovania, úmyselného zabíjania civilistov a rabovania.
Konžská a rwandská vláda v júni podpísali mierovú zmluvu. Po sprostredkovaní Katarom podpísala 19. júla KDR deklaráciu s hnutím M23, v ktorej sa zaviazali začať rokovania o mierovej dohode v auguste. Strany však tento termín nedodržali.
