OSN vyhlásila koniec hladomoru v Gaze, situácia však zostáva kritická
Autor TASR
Rím 19. decembra (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) vyhlásila v piatok koniec hladomoru v Pásme Gazy, ktorý tam vyhlásila v auguste tohto roka. Zdôraznila však, že potravinová situácia na palestínskom území zostáva aj naďalej kritická. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Žiadna oblasť nie je klasifikovaná ako postihnutá hladomorom,“ uviedla Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) podporovaná Organizáciou Spojených národov. Varovala zároveň, že situácia zostáva kritická v celom Pásme Gazy.
„Po prímerí... najnovšia analýza IPC poukazuje na výrazné zlepšenie v oblasti potravinovej bezpečnosti a výživy v porovnaní s analýzou z augusta 2025, ktorá zistila hladomor,“ uvádza sa v správe. Predpokladá sa však, že približne 1,6 milióna ľudí bude v období do 15. apríla čeliť „krízovej“ úrovni potravinovej neistoty.
V Pásme Gazy je od 10. októbra v platnosti prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktoré pomohli sprostredkovať USA. Dohoda však zostáva krehká, keďže Izrael a Hamas sa takmer denne obviňujú z porušovania jej podmienok.
