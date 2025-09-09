Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 9. september 2025Meniny má Martina
< sekcia Zahraničie

OSN vyhlásila výzvu pomoci pre obete zemetrasenia v Afganistane

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Afganistan zasiahlo 31. augusta zemetrasenie s magnitúdou 6.0, v dôsledku čoho zahynulo viac ako 2200 osôb na východe krajiny.

Autor TASR
Kábul 9. septembra (TASR) - Organizácia Spojených národov vydala núdzovú výzvu na získanie takmer 140 miliónov dolárov na pomoc pre takmer pol milióna Afgancov zasiahnutých ničivým zemetrasením. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry AP.

Afganistan zasiahlo 31. augusta zemetrasenie s magnitúdou 6.0, v dôsledku čoho zahynulo viac ako 2200 osôb na východe krajiny. Ďalších 3600 ľudí utrpelo zranenia a poškodených alebo zničených bolo 6700 domov. Značne obmedzená bola dostupnosť viacerých zasiahnutých horských oblastí a niektoré lokality boli prístupné výhradne prostredníctvom vrtuľníkov.

OSN v utorkovom vyhlásení uviedla, že štvormesačný plán v hodnote 139,6 milióna dolárov umožní humanitárnym organizáciám pomôcť 457.000 ľudí v provinciách Kúnar, Laghmán a Nangarhár.

Toto je chvíľa, keď medzinárodné spoločenstvo musí siahnuť hlboko do vrecka a preukázať solidaritu s obyvateľstvom, ktoré už znášalo toľko utrpenia,“ uviedla humanitárna koordinátorka OSN pre Afganistan Indrika Ratwatteová. Blížiaca sa zima znamená, že ide „preteky s časom“, dodala.

Miestne úrady a humanitárne organizácie poskytujú ľuďom v rámci záchranných operácií potraviny, prístrešie a zdravotnú starostlivosť, píše AP.
.

Neprehliadnite

Sersen ukončil hráčsku kariéru: „Hokej mi viac dal ako zobral“

VIDEO: V Bratislave prebiehala evakuácia pre nález leteckej bomby

Pellegrini v Japonsku rokoval s premiérom Išibom

Pri Drienovci sa zrazili nákladné auto a autobus, hlásia jednu obeť