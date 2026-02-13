< sekcia Zahraničie
OSN vyjadrila obavy nad krízou na Kube spôsobenou blokádou ropy
Ostrovný štát čelí veľmi vážnej energetickej kríze po tom, čo mu boli ukončené dodávky ropy z Venezuely.
Autor TASR
Ženeva 13. februára (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v piatok vyjadrila hlboké znepokojenie nad krízou, ktorá sa odohráva na Kube v súvislosti s blokádou dodávok ropy zo strany Spojených štátov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Ostrovný štát čelí veľmi vážnej energetickej kríze po tom, čo mu boli ukončené dodávky ropy z Venezuely, a tiež v dôsledku sankcií Spojených štátov, ktoré sa uvalením ciel vyhrážajú aj krajinám predávajúcim Kube ropu.
„Sme mimoriadne znepokojení prehlbujúcou sa sociálno-ekonomickou krízou na Kube – uprostred desaťročia trvajúceho finančného a obchodného embarga, extrémnych poveternostných javov a nedávnych opatrení Spojených štátov obmedzujúcich dodávky ropy,“ uviedla na tlačovej konferencii v Ženeve hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) Marta Hurtadová Gómezová.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk „opätovne vyzýva všetky štáty, aby zrušili jednostranné sektorové opatrenia, vzhľadom na ich široký a celoplošný dosah na obyvateľstvo. Politické ciele nemôžu ospravedlniť kroky, ktoré samé o sebe porušujú ľudské práva,“ uviedla hovorkyňa.
Hurtadová Gómezová povedala, že vzhľadom na závislosť systémov zdravotníctva, potravinárskeho priemyslu a vodného hospodárstva od dovážaných fosílnych palív, nedostatok ropy na Kube ohrozil dostupnosť základných služieb.
„Oddelenia intenzívnej starostlivosti a pohotovosti sú ohrozené, rovnako ako výroba, dodávky a skladovanie vakcín, krvných produktov a iných liekov citlivých na teplotu,“ uviedla.
Viac než 80 percent zariadení na čerpanie vody na Kube je závislých od elektrickej energie, dodala s tým, že výpadky elektrickej energie ohrozujú prístup k čistej vode, sanitárnym zariadeniam a hygiene.
Po zajatí prezidenta Nicolása Madura a následnom zastavení dodávok z Venezuely začiatkom januára podpísal americký prezident Donald Trump minulý týždeň výkonný príkaz, z ktorého vyplýva, že Spojené štáty by mohli uvaliť clá na krajiny predávajúce ropu Kube. Tvrdil tiež, že Mexiko, ktoré dodáva karibskému štátu ropu od roku 2023, s tým prestane.
Washington na odôvodnenie svojej politiky uvádza „výnimočnú hrozbu“, ktorú tento ostrov predstavuje pre bezpečnosť USA.
