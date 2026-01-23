< sekcia Zahraničie
OSN vyjadrila obavy v súvislosti s nútenou prácou menšín v Číne
Experti poverení OSN poukázali na „pretrvávajúce obvinenia“ z nútenej práce, ktorá postihuje najmä ujgurskú, kazašskú a kirgizskú menšinu, ako aj Tibeťanov.
Autor TASR
Ženeva 23. januára (TASR) - Osobitní spravodajcovia OSN a ďalší odborníci vo štvrtok vyjadrili znepokojenie nad rozsahom a závažnosťou prípadov nútenej práce v Číne, ktorá tam postihuje menšinové skupiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Experti poverení OSN poukázali na „pretrvávajúce obvinenia“ z nútenej práce, ktorá postihuje najmä ujgurskú, kazašskú a kirgizskú menšinu, ako aj Tibeťanov.
„Existuje pretrvávajúci vzorec údajnej nútenej práce nariadenej štátom, ktorá sa týka etnických menšín vo viacerých provinciách Číny,“ uviedli experti v spoločnom vyhlásení. V mnohých prípadoch sú donucovacie opatrenia mimoriadne závažné: dochádza napr. údajne k násilným presunom alebo dokonca k zotročovaniu. Takéto praktiky predstavujú zločin proti ľudskosti, uvádza sa vo vyhlásení.
Čínske ministerstvo zahraničných vecí minulý rok vyhlásilo, že tvrdenia o nútenej práci sú „absolútne nepodložené“.
Odborníci OSN však uviedli, že nútená práca je umožnená v rámci štátom nariadeného programu „zmierňovania chudoby prostredníctvom presunu pracovnej sily“, ktorý núti Ujgurov a príslušníkov iných menšín k práci v čínskej provincii Sin-Ťiang - kde žije najväčšia ujgurská komunita - a iných regiónoch.
„Podľa správ sú systematicky monitorovaní, sledovaní a vykorisťovaní, pričom nemajú možnosť odmietnuť alebo zmeniť prácu kvôli všadeprítomnému strachu z trestu a svojvoľného zadržania,“ uviedli.
Peking tvrdí, že tieto jeho iniciatívy znižujú chudobu tým, že poskytujú dobre platené pracovné miesta pre nízkopríjmových obyvateľov vidieka.
Odborníci dodali, že päťročný plán Sin-Ťiangu (na roky 2021-25) predpokladá až 13,75 milióna prípadov presunov pracovnej sily. Uviedli zároveň, že „skutočné čísla dosiahli nové rekordy“.
Tibeťania sú vystavení nútenej práci prostredníctvom podobných programov, pričom počet osôb ovplyvnených organizovaným presúvaním pracovnej sily v roku 2024 sa odhaduje na takmer 650.000. Experti doplnili, že Tibeťania sú tiež údajne vysídľovaní v rámci programov „presídľovania celých dedín“, a to za použitia nátlaku.
„Presuny pracovnej sily sú súčasťou vládnej politiky (Číny), ktorej cieľom je pod zámienkou zmierňovania chudoby násilne prebudovať kultúrnu identitu Ujgurov, iných menšín a Tibeťanov,“ varovali experti. Vyzývajú preto investorov a podniky pôsobiace a nakupujúce v Číne, aby zodpovedne preverovali stav dodržiavania ľudských práv.
Vyhlásenie vypracovali osobitní spravodajcovia pre súčasné otroctvo, kultúrne práva, súčasný rasizmus a obchodovanie s ľuďmi, ako aj členovia pracovnej skupiny OSN pre podnikanie a ľudské práva.
Osobitní spravodajcovia OSN sú nezávislí experti poverení Radou OSN pre ľudské práva, aby podávali správy o svojich zisteniach, ale nevystupujú v mene OSN.
