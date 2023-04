OSN vyjadrila znepokojenie nad odpočúvaním zo strany USA

New York 19. apríla (TASR) - Organizácia Spojených národov vyjadrila v utorok znepokojenie v súvislosti so správami, že Spojené štáty odpočúvajú komunikáciu generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"OSN oficiálne vyjadruje... svoje znepokojenie v súvislosti s nedávnymi správami o tom, že komunikácia generálneho tajomníka a ďalších vysokopostavených predstaviteľov OSN bola predmetom sledovania a zasahovania zo strany vlády Spojených štátov," uviedol Guterresov hovorca Stéphane Dujarric.



Takéto konanie je podľa neho v rozpore so záväzkami USA stanovenými v Charte OSN a v Dohovore o výsadách a imunitách OSN.



Americký denník The Washington Post s odvolaním sa na uniknuté tajné dokumenty amerického Pentagónu uviedol, že Spojené štáty zachytili najmenej štyri konverzácie Guterresa s inými predstaviteľmi OSN.



Americká prokuratúra minulý týždeň na základe zákona o špionáži obvinila 21-ročného zamestnanca vzdušných síl Národnej gardy Jacka Teixeira z držby a šírenia utajených dokumentov vlády USA. Je podozrivý, že spôsobil únik tajných amerických dokumentov súvisiacich s vojnou na Ukrajine a spravodajskými posudkami iných častí sveta.