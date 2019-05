OSN vyjadrila znepokojenie nad rastúcim napätím medzi USA a Iránom

Podľa amerických médií prebieha v Bielom dome boj medzi Trumpovými poradcami o podobu politiky voči Iránu.

New York 20. mája (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) vyjadrila v pondelok znepokojenie nad rastúcim napätím medzi USA a Iránom. Píše o tom agentúra AFP.



"Sme znepokojení nad rastúcim napätím v komunikácii" medzi oboma krajinami, vyhlásil hovorca OSN Stéphane Dujarric. Vyzval pritom Washington aj Teherán, aby zmiernili svoje vyjadrenia a boli zdržanlivé vo svojich krokoch.



Predstavitelia OSN podľa Dujarrica momentálne aktívne komunikujú s Iránom aj USA na viacerých úrovniach tak, aby upokojili súčasnú napätú situáciu.



OSN vydalo toto vyhlásenie po tom, ako americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že ak sa Teherán rozhodne bojovať so Spojenými štátmi, bude to "oficiálny koniec Iránu".



Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf v pondelok tieto vyjadrenia označil za "genocídne narážky".



Napätie medzi Washingtonom a Teheránom v posledných týždňoch narastá. USA vyslali do oblasti Perzského zálivu v reakcii na údajné hrozby zo strany Iránu útočnú skupinu pozostávajúcu z lietadlovej lode a ďalších plavidiel, ako aj strategické bombardéry B-52. Na Blízky východ mienia presunúť aj protiraketový systém typu Patriot.



Vzťahy medzi Iránom a USA sa výrazne zhoršili v minulom roku, keď Trump odstúpil od jadrovej dohody z roku 2015 a obnovil jednostranné sankcie, ktoré boli zrušené výmenou za to, že Teherán obmedzí svoj jadrový program.



Podľa amerických médií prebieha v Bielom dome boj medzi Trumpovými poradcami o podobu politiky voči Iránu. Zatiaľ čo poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton je zástancom tvrdej línie, iní sú proti. Samotný Trump nedávno povedal, že Boltona musí "krotiť".