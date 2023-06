OSN vyjadrila znepokojenie nad spomalením vývozu ukrajinského obilia

New York 2. júna (TASR) - Úrad generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa vo štvrtok vyjadril znepokojenie s spojitosti so spomalením pri vývoze ukrajinských obilnín cez Čierne more. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Sme znepokojení v spojitosti s pretrvávajúcim spomaľovaním plnenia čiernomorskej obilnej iniciatívy, ktoré sme pozorovali najmä v apríli a máji," uviedol Guterresov hovorca Stéphane Dujarric.



Počas mája podľa jeho slov z Ukrajinských prístavov vyplávalo 33 lodí, čo je polovičný počet v porovnaní s aprílom. Len tri z lodí vyplávali z čiernomorského prístavu Pivdennyj, ktorý je jeden z troch prístavov, na ktoré sa dohoda vzťahuje.



Čiernomorská obilná iniciatíva (tzv. obilná dohoda) medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorú pomohli vlani v júli sprostredkovať Turecko a OSN, umožňuje vývoz ukrajinských obilnín aj napriek ruskej invázii. Platnosť tejto dohody bola v máji predĺžená do 17. júla, píše AP.



Dujarric za jeden z dôvodov spomalenia označil požiadavky Ruska, aby bol umožnený vývoz jeho hnojív - aj napriek prísnym sankciám voči Moskve. Tie boli zavedené v reakcii na inváziu na Ukrajinu vo februári 2022.



Rusko žiada najmä obnovenie prevádzky plynovodu z ruského mesta Toľjatti do čiernomorského prístavu Pivdennyj pri Odese, cez ktorý je prepravovaný čpavok. Ten je nevyhnutnou zložkou priemyselných hnojív, píše AFP.