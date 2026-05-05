< sekcia Zahraničie
OSN vyjadrila znepokojenie zo správ o mimosúdnych zabitiach v Mali
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval na okamžité ukončenie bojov.
Autor TASR
Ženeva 5. mája (TASR) - Organizácia Spojených národov v utorok vyjadrila obavy zo správ o mimosúdnych zabitiach v Mali. Táto západoafrická krajina je vystavená bezpečnostnej kríze po útoku na bašty vládnucej junta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Hlboko nás znepokojuje zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv po útokoch," uviedol hovorca Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Seif Magango. Tieto útoky podľa neho údajne zapríčinili množstvo úmrtí civilistov a mnoho ďalších muselo opustiť svoje domovy.
Útoky tuaregských separatistov a džihádistov napojených na al-Káidu z 25. a 26. apríla viedli k tomu, že skupiny dobyli kľúčové mesto Kidal na severe krajiny. Pri útoku bombou, ktorá bola nastražená v aute neďaleko Bamaka, zahynul minister obrany Sadio Camara.
K stretom medzi malijskými bezpečnostnými zložkami a separatistami a džihádistami došlo aj počas uplynulého víkendu, pričom podľa Maganga došlo k „ešte katastrofálnejším následkom pre civilistov“.
„Existujú mimoriadne znepokojivé správy o mimosúdnych popravách a únosoch, ktoré údajne spáchali príslušníci bezpečnostných zložiek po útokoch z 25. a 26. apríla,“ povedal.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval na okamžité ukončenie bojov a vyzval všetky strany na zabezpečenie ochrany civilistov a civilnej infraštruktúry.
Türk zároveň vyzval malijské orgány a všetky neštátne ozbrojené skupiny, aby umožnili a zabezpečili „bezpečný, trvalý a neobmedzený humanitárny prístup“ pre všetkých tých, ktorí sú v núdzi, dodal hovorca.
„Hlboko nás znepokojuje zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv po útokoch," uviedol hovorca Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Seif Magango. Tieto útoky podľa neho údajne zapríčinili množstvo úmrtí civilistov a mnoho ďalších muselo opustiť svoje domovy.
Útoky tuaregských separatistov a džihádistov napojených na al-Káidu z 25. a 26. apríla viedli k tomu, že skupiny dobyli kľúčové mesto Kidal na severe krajiny. Pri útoku bombou, ktorá bola nastražená v aute neďaleko Bamaka, zahynul minister obrany Sadio Camara.
K stretom medzi malijskými bezpečnostnými zložkami a separatistami a džihádistami došlo aj počas uplynulého víkendu, pričom podľa Maganga došlo k „ešte katastrofálnejším následkom pre civilistov“.
„Existujú mimoriadne znepokojivé správy o mimosúdnych popravách a únosoch, ktoré údajne spáchali príslušníci bezpečnostných zložiek po útokoch z 25. a 26. apríla,“ povedal.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval na okamžité ukončenie bojov a vyzval všetky strany na zabezpečenie ochrany civilistov a civilnej infraštruktúry.
Türk zároveň vyzval malijské orgány a všetky neštátne ozbrojené skupiny, aby umožnili a zabezpečili „bezpečný, trvalý a neobmedzený humanitárny prístup“ pre všetkých tých, ktorí sú v núdzi, dodal hovorca.