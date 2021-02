OSN: Vyše 400.000 podvyživeným deťom do 5 rokov v Jemene hrozí smrť

Saná 12. februára (TASR) - Približne 400.000 deťom vo veku do päť rokov v chudobnom Jemene, devastovanom vojnou, hrozí smrť na akútnu podvýživu, varovali v piatok agentúry OSN.



Dodali, že polovica z detí, ktoré patria do najzraniteľnejšej vekovej skupiny, teda do skupiny 2,3 milióna malých detí, bude podľa odhadov tento rok trpieť krutou podvýživou.



"Tieto počty sú ďalším volaním o pomoc prichádzajúcim z Jemenu, pritom každé podvyživené dieťa znamená aj to, že rodina bojuje o prežitie," uviedol v spoločnom vyhlásení výkonný riaditeľ Svetového potravinového programu (WFP) David Beasley.



Počet jemenských detí, ktorým hrozí smrť z nedostatku jedla, sa počas roka 2020 zvýšil na 400.000, čo je nárast o 22 percent.



"Každý deň, ktorý prejde bez činu, zomrú ďalšie deti," uviedla výkonná riaditeľka Detského fondu OSN (UNICEF) Henrietta Foreová. "Humanitárne organizácie naliehavo potrebujú predvídateľné prostriedky a hladký prístup priamo ku komunitám, aby mohli zachraňovať životy," dodala.



Agentúry OSN varovali, že podľa očakávania bude v roku 2021 trpieť extrémnou podvýživou aj približne 1,2 milióna tehotných alebo dojčiacich žien.



"Kríza v Jemene je toxickou zmesou konfliktu, ekonomického kolapsu a závažného nedostatku financií, ktoré sú zúfalo potrebné, aby sme mohli poskytovať pomoc pri zachraňovaní ľudských životov," napísal Beasley.



"Ale riešenie hladu existuje, a tým sú potraviny a ukončenie násilia," zdôraznil.



Jemen zažíva krvavý boj o moc, ktorý vypukol v roku 2014 medzi vládou, podporovanou Saudskou Arábiou, a šiitskými povstalcami húsíami, podporovanými Iránom. Povstalci ovládajú hlavné mesto Saná a väčšinu severu krajiny.



V súčasnosti sú na pokraji hladomoru milióny Jemenčanov, pričom ekonomika je zničená, školy a nemocnice sotva fungujú a desaťtisíce ľudí boli zabité.



Podľa OSN boje vyhnali z domovov vyše tri milióny ľudí a takmer 80 percent z 29 miliónov obyvateľov krajiny potrebuje nejakú formu pomoci, aby prežili.



OSN oznámila, že v roku 2020 dostala iba 1,43 miliardy dolárov z 3,2 miliardy dolárov potrebných na financovanie humanitárnych projektov v Jemene.