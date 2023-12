OSN: Vyše 5300 Gazanov je vážne zranených a čaká na evakuáciu

Ženeva 31. decembra (TASR) - Úrady v palestínskom Pásme Gazy oznámili, že na evakuáciu tam naliehavo čaká vyše 5300 vážne zranených a chorých ľudí. Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) organizuje prevozy ľudí do zahraničia spoločne so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), uviedol OCHA v nedeľu po zverejnení spomínaného údaju prevzatého od zdravotníckych orgánov v Gaze. TASR o tom informuje na základe správy tlačovej agentúry DPA.



Na severe Pásma Gazy už bolo možné v obmedzenej miere obnoviť služby v niektorých zdravotníckych zariadeniach, vrátane nemocníc al-Ahlí al-arabí a al-Awda a niektorých lekárskych ordinácií, dodal OCHA tiež s odvolaním sa na miestne úrady.



Úrady tam tiež pracujú s WHO a Agentúrou OSN na pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe (UNRWA) na znovuotvorení ďalších zdravotníckych zariadení. V niektorých prípadoch sú pri tom ohrozované životy zamestnancov, keďže veľa oblastí je pod neustálou izraelskou paľbou, informoval OCHA.



Uplynulú stredu WHO oznámila, že v Pásme Gazy je schopných stále pracovať iba 13 z 36 nemocníc, aj keď len s obmedzeniami, pričom štyri z nich sú na severe tohto palestínskeho územia.



V mnohých nemocniciach je nedostatok anestetík, antibiotík, potravín a vody a chýbajú tiež kvalifikovaní špecialisti.



Zásobovanie humanitárnymi potrebami je stále ťažké, pretože iba zopár nákladných áut dokáže prejsť cez hranicu počas bombardovania a blokády (uzatvorenia) Pásma Gazy. Navyše, mnoho ciest je zničených.