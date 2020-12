OSN: Vyše miliarda ľudí môže žiť do roku 2030 v extrémnej chudobe

New York 3. decembra (TASR) - Vyše miliarda ľudí by do roku 2030 mohla žiť v extrémnej chudobe, spôsobenej dlhodobými následkami pandémie koronavírusu. Uvádza sa to v štúdii OSN zverejnenej vo štvrtok, z ktorej citovala tlačová agentúra DPA.



Tento počet by sa mohol dosiahnuť, ak sa zotavovanie po pandémii bude časovo naťahovať a bude stále trvať ekonomická kríza, čo dotlačí ďalších 207 miliónov ľudí do chudoby, napísal Rozvojový program OSN (UNDP).



Podľa východiskového scenára, založeného na súčasnej úmrtnosti a nedávnych odhadoch rastu Medzinárodného menového fondu (MMF), nasledujúcich desať rokov klesne pod hranicu chudoby ďalších 44 miliónov ľudí, píše sa v štúdii UNDP.



Nárast extrémnej chudoby sa však dá odvrátiť, uviedol UNDP. Prostredníctvom investícií do sociálnych programov, verejnej správy, digitalizácie a zelenej ekonomiky môže byť predpandemická rozvojová krivka dokonca zvýšená - a z chudoby sa vymaní 146 miliónov ďalších ľudí.



"Pandémia ochorenia COVID-19 je križovatkou a rozhodnutia, ktoré lídri teraz robia, môžu svet poslať veľmi odlišnými smermi," povedal na tlačovej konferencii Achim Steiner z UNDP.



"Máme príležitosť investovať do činov tohto desaťročia, ktoré nielen pomôžu ľuďom zostaviť sa z ochorenia COVID-19, ale nastavia rozvojovú dráhu ľudí a planéty smerom k spravodlivejšej, odolnejšej a zelenšej budúcnosti." dodal Steiner.