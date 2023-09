OSN vyšle cez víkend humanitárnu misiu do Náhorného Karabachu

New York 30. septembra (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) vyšle do regiónu Náhorný Karabach, ktorého sa minulý týždeň vojenskou operáciou zmocnil Azerbajdžan, humanitárnu misiu. Uviedol to v piatok Stéphane Dujarric, hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Azerbajdžanská vláda a OSN sa dohodli na misii v Náhornom Karabachu. Misia sa uskutoční počas víkendu (30.9. - 1. 10.)," uviedol Dujarric. Dodal, že OSN nemala do regiónu prístup približne 30 rokov vzhľadom na "veľmi komplikovanú a citlivú geopolitickú situáciu.



Misia OSN sa podľa Dujarrica dostane do regiónu letecky z Azerbajdžanu. Tím zložený z približne desiatich ľudí pod záštitou oddelenia OSN pre humanitárne záležitostí vyhodnotí potreby obyvateľov, ktorí sa rozhodli v Náhornom Karabachu zostať, ako aj tých, ktorí odtiaľ odchádzajú.



Dujarric pripomenul, že každý musí rešpektovať medzinárodné právo, najmä v oblasti ľudských práv. Dodal, že OSN spolupracuje aj s arménskou vládou v súvislosti s masovým prílevom utečencom, ktorí tento región opúšťajú.



Náhorný Karabach je medzinárodne uznávaný ako súčasť Azerbajdžanu, ale obývajú ho predovšetkým Arméni. Oblasť je roky predmetom sporov medzi Arménskom a Azerbajdžanom, ktoré oň v uplynulých desaťročiach viedli dve vojny. Azerbajdžan tam minulý týždeň podnikol bleskovú vojenskú operáciu, ktorou de facto získal kontrolu nad sporným karabašským územím.



Arménska vláda piatok oznámila, že po týchto udalostiach sa z Karabachu do Arménska uchýlilo už vyše 85.000 karabašských Arménov. V čase pred poslednou eskaláciou v Karabachu žilo asi 120.000 etnických Arménov.



Karabašské úrady vo štvrtok oznámili, že 1. januára 2024 Republika Náhorný Karabach (Republika Arcach) prestane existovať ako štátny útvar.