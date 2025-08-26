< sekcia Zahraničie
OSN vytvorí orgán na riešenie otázok ohľadom umelej inteligencie
Generálny tajomník OSN Antonio Guterres teraz bude hľadať ľudí pre nový 40-členný orgán na trojročné funkčné obdobie.
Autor TASR
New York 26. augusta (TASR) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) v utorok vytvorilo poradný orgán pre umelú inteligenciu (AI) pre pomoc krajinám pri rozhodovaní v otázkach súvisiacich s touto technológiou. Agentúra AFP vysvetľuje, že členské štáty vyjadrili obavy z rýchleho rozvoja tohto nástroja, ktorý podľa nich môže ohroziť demokraciu a ľudské práva, píše TASR.
Nezávislá medzinárodná vedecká skupina pre umelú inteligenciu by mala uľahčiť dialóg medzi vládami o AI. Medzi ďalšie činnosti bude patriť „vydávanie vedeckých posudkov založených na dôkazoch, ktoré budú syntetizovať a analyzovať existujúci výskum týkajúci sa príležitostí, rizík a vplyvov umelej inteligencie“.
Podľa rezolúcie plánuje OSN tzv. každoročný globálny dialóg o umelej inteligencie medzi vládami a ďalšími stranami. Spolu budú diskutovať o medzinárodnej spolupráci, zdieľať osvedčené postupy a získané skúsenosti a hovoriť o AI s cieľom pomôcť svetu dosiahnuť medzinárodné rozvojové ciele OSN, uvádza sa v rezolúcii.
Prvý dialóg by sa mal uskutočniť budúci rok v Ženeve na svetovom summite o AI.
„Vývoj umelej inteligencie postupuje takým tempom a v takom rozsahu, že ovplyvňuje všetky štáty a krajiny na celom svete,“ uviedla kostarická veľvyslankyňa Maritza Chan Valverdeová. „Touto rezolúciou OSN opätovne potvrdzuje svoju ústrednú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby AI slúžila ľudstvu,“ dodala.
