Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. august 2025Meniny má Samuel
< sekcia Zahraničie

OSN vytvorí orgán na riešenie otázok ohľadom umelej inteligencie

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Generálny tajomník OSN Antonio Guterres teraz bude hľadať ľudí pre nový 40-členný orgán na trojročné funkčné obdobie.

Autor TASR
New York 26. augusta (TASR) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) v utorok vytvorilo poradný orgán pre umelú inteligenciu (AI) pre pomoc krajinám pri rozhodovaní v otázkach súvisiacich s touto technológiou. Agentúra AFP vysvetľuje, že členské štáty vyjadrili obavy z rýchleho rozvoja tohto nástroja, ktorý podľa nich môže ohroziť demokraciu a ľudské práva, píše TASR.

Nezávislá medzinárodná vedecká skupina pre umelú inteligenciu by mala uľahčiť dialóg medzi vládami o AI. Medzi ďalšie činnosti bude patriť „vydávanie vedeckých posudkov založených na dôkazoch, ktoré budú syntetizovať a analyzovať existujúci výskum týkajúci sa príležitostí, rizík a vplyvov umelej inteligencie“.

Generálny tajomník OSN Antonio Guterres teraz bude hľadať ľudí pre nový 40-členný orgán na trojročné funkčné obdobie.

Podľa rezolúcie plánuje OSN tzv. každoročný globálny dialóg o umelej inteligencie medzi vládami a ďalšími stranami. Spolu budú diskutovať o medzinárodnej spolupráci, zdieľať osvedčené postupy a získané skúsenosti a hovoriť o AI s cieľom pomôcť svetu dosiahnuť medzinárodné rozvojové ciele OSN, uvádza sa v rezolúcii.

Prvý dialóg by sa mal uskutočniť budúci rok v Ženeve na svetovom summite o AI.

„Vývoj umelej inteligencie postupuje takým tempom a v takom rozsahu, že ovplyvňuje všetky štáty a krajiny na celom svete,“ uviedla kostarická veľvyslankyňa Maritza Chan Valverdeová. „Touto rezolúciou OSN opätovne potvrdzuje svoju ústrednú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby AI slúžila ľudstvu,“ dodala.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb