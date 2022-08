OSN: Vývoz pšenice z ukrajinských prístavov sa začne na budúci týždeň

Istanbul 11. augusta (TASR) - Prvé zásielky pšenice by mali z ukrajinských čiernomorských prístavov vyplávať už na budúci týždeň. Uviedol to v stredu Frederick Kenney, dočasný koordinátor OSN v centre v Istanbule, ktoré bolo zriadené v súlade s dohodou o odblokovaní ukrajinských prístavov a obnovení vývozu obilia. Informuje o tom agentúra AFP.



Prvých 12 lodí s obilím, ktoré od dosiahnutia dohody vyrazili z troch ukrajinských čiernomorských prístavov, viezlo podľa jeho slov 370.000 ton kukurice a ďalších potravinových komodít.



Náklad lodí, ktorý dosiaľ tvorila najmä kukurica, by sa mal podľa Kenneyho v dohľadnej dobe zmeniť, pričom dominovať by už mala pšenica. Podľa jeho slov sa tak stane ihneď, ako z ukrajinských vyplávajú všetky lode, ktoré tam boli uviaznuté od začiatku ruskej invázie a dorazia do nich nové, aby odviezli tohoročnú úrodu pšenice.



Všetky tri ukrajinské prístavy podľa Kenneyho v dôsledku invázie podstate "zamrzli v čase". Tamojšie silá boli "plné kukurice, a lode ktoré tam kotvili, boli naložené kukuricou," uviedol. "Nevyhnutné je dostať tieto lode preč, aby mohli vplávať nové... ktoré budú môcť prispieť k riešeniu potravinovej krízy," dodal.



V dôsledku ruskej invázie uviazlo v ukrajinských čiernomorských prístavoch okolo 25 miliónov ton pšenice a ďalších obilnín. Vojna na Ukrajine spôsobila globálny nárast cien potravín a vyvolala obavy z hroziaceho hladu a politickej nestability v rozvojových krajinách.



Ukrajina a Rusko napokon separátne podpísali 22. júla s Tureckom a OSN dohodu zameranú na ukončenie ruskej blokády a umožnenie opätovného vývozu obilia z troch ukrajinských čiernomorských prístavov. Dohoda by mohla znamenať prelom v snahách o riešenie globálnej potravinovej krízy, ak sa ju skutočne podarí naplno zrealizovať.



Ukrajina však musela najskôr vyviezť zásoby uskladnenej kukurice, prevažne používanej ako krmivo pre zvieratá, keďže to bolo už bolo vopred zmluvne dohodnuté so zahraničnými zákazníkmi.



Kenney povedal, že aktuálne sa už ide prejsť na vývoz pšenice, k čomu by malo podľa jeho slov dôjsť už "niekedy na budúci týždeň". Cez Bosporský prieliv totiž podľa neho už bolo povolené vplávať prvej lodi, ktorá ide na Ukrajinu vyzdvihnúť náklad pšenice.