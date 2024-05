OSN: Výzva evakuovať Rafah je nehumánna

Ženeva 6. mája (TASR) – Izraelská výzva Palestínčanom, aby opustili mesto Rafah v Pásme Gazy, je nehumánna. V pondelok to vyhlásil Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk a dodal, že utrpenie a miera deštrukcie by výrazne prerástla už teraz neúnosnú mieru. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Obyvateľov (Pásma) Gazy naďalej trápia bomby, choroby a dokonca hladomor. A dnes im bolo oznámené, že sa znovu musia premiestniť, zatiaľ čo izraelské vojenské operácie v Rafahu rastú. Je to nehumánne. Porušuje to základné princípy medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv, ktorých primárnym účelom je efektívna ochrana civilného obyvateľstva," uviedol Türk vo vyhlásení.



Izraelská armáda v pondelok vyzvala Palestínčanov v Rafahu, aby mesto opustili pred spustením pozemnej operácie, ktorou dlhodobo hrozil izraelský premiér Benjamin Netanjahu.



Politický vodca Hamasu Ismáíl Haníja v pondelok súhlasil so "zmierneným" návrhom Egypta a Kataru na prímerie v Pásme Gazy. Tento návrh však je pre Izrael neprijateľný, vyhlásil pod podmienkou anonymity jeden z izraelských predstaviteľov. Predpokladá, že ide o úskok Hamasu s cieľom vykresliť Izrael ako stranu odmietajúcu dohodu. Detaily návrhu dohody o prímerí bezprostredne nezverejnili.



Vojna v Pásme Gazy vypukla 7. októbra po teroristickom útoku na juh Izraela, pri ktorom zomrelo vyše 1150 ľudí, zväčša civilistov. Palestínski militanti tiež uniesli do Pásma Gazy približne 250 rukojemníkov.



Izrael reagoval sľubom zničiť Hamas a zaútočil na Pásmo Gazy. Vojenské útoky si vyžiadali už vyše 34.700 obetí, vyplýva z údajov gazského ministerstva zdravotníctva riadeného Hamasom.