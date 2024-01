OSN vyzvala Alabamu, aby upustila od popravy väzňa dusíkom

Ženeva 3. januára (TASR) - Osobitní spravodajcovia Organizácie Spojených národov (OSN) v stredu vyzvali americké úrady v štáte Alabama, aby nevykonali plánovanú popravu väzňa, ktorého chcú usmrtiť udusením dusíkom. Podľa nich ho táto metóda môže vystaviť neľudskému zaobchádzaniu alebo dokonca mučeniu, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Kennetha Smitha (58), ktorého odsúdili za nájomnú vraždu spáchanú v roku 1988, by mali popraviť 25. januára v Alabame. Na tvár mu majú nasadiť masku pripojenú k tlakovej fľaši s dusíkom a tak ho udusiť.



Smith je jedným z dvoch žijúcich ľudí v USA, ktorí prežili pokus o popravu. Mal byť popravený v novembri 2022, ale viaceré pokusy zaviesť mu do žily smrtiacu injekciu zlyhali.



V USA doteraz nikde nevykonali popravu dusíkom. "Toto bude prvý pokus o popravu dusíkovou hypoxiou," uviedli štyria spravodajcovia OSN vo vyhlásení. Vyjadrili obavy, že výsledkom tejto metódy by bola bolestivá a ponižujúca smrť, čo je v rozpore so zákazom mučenia a iných krutých, neľudských alebo ponižujúcich trestov.



Právni zástupcovia odsúdeného Smitha uviedli, že neoverený postup popravy plynom môže byť v rozpore so zákazom "krutých a neobvyklých trestov", ktorý je zakotvený v americkej ústave. Okrem toho je podľa nich protiústavný aj druhý pokus o popravu akoukoľvek metódou.



Väčšina popráv v USA sa uskutočňuje využitím smrteľnej dávky barbiturátov. Niektoré americké štáty však majú problém získať tieto látky v dôsledku legislatívy Európskej únie zakazujúcej farmaceutickým spoločnostiam predávať väzniciam preparáty, ktoré sa môžu použiť pri popravách.