OSN vyzvala Irán, aby zastavil popravy a vyšetril úmrtia demonštrantov
Od začiatku masových protestov proti vláde v Iráne pred viac než dvoma týždňami americký prezident Donald Trump opakovane hrozil Iránu intervenciou USA, píše DPA.
Autor TASR
New York 16. januára (TASR) - Organizácia Spojených národov vyzvala vo štvrtok Irán, aby zastavil všetky plánované popravy účastníkov masových protestov a nezávisle a transparentne prešetril prípady úmrtí demonštrantov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
"Vyzývame Irán, aby zastavil všetky popravy spojené s prípadmi, ktoré súvisia s protestmi," uviedla námestníčka generálneho tajomníka OSN pre Afriku Martha Pobeeová na zasadaní Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku.
„Všetky úmrtia by mali byť urýchlene, nezávisle a transparentne vyšetrené. Tí, ktorí sú zodpovední za akékoľvek porušenia, musia byť braní na zodpovednosť v súlade s medzinárodnými normami a štandardmi,“ dodala.
Na stretnutí, ktoré bolo zvolané na žiadosť Spojených štátov, označila Pobeeová situáciu v Iráne za „nestálu a hlboko znepokojujúcu“. Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval všetky strany, aby prejavili maximálnu zdržanlivosť, dodala. Zároveň vyjadrila presvedčenie, že všetky záležitosti týkajúce sa Iránu sa dajú najlepšie vyriešiť diplomatickou cestou a dialógom.
Od začiatku masových protestov proti vláde v Iráne pred viac než dvoma týždňami americký prezident Donald Trump opakovane hrozil Iránu intervenciou USA, píše DPA.
Protesty boli okrem iného vyvolané vážnou hospodárskou krízou, vysokou infláciou a všeobecnou nespokojnosťou s vedením v Teheráne. Iránske bezpečnostné sily protesty brutálne potlačili. Nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) oznámila, že počas demonštrácií v Iráne bezpečnostné zložky zabili najmenej 3428 ľudí a ďalších viac ako 10.000 zadržali.
Guterres v poslednom výročnom prejave zdôraznil potrebu medzinárodnej spolupráce
Generálny tajomník OSN António Guterres ostro kritizoval vo štvrtok svetových lídrov, ktorí sa podľa neho snažia dostať medzinárodné spoločenstvo do pozície, kde sa už len nečinne prizerá na bezohľadné porušovanie medzinárodného práva. Guterres pritom ale nevymenoval krajiny, ktoré sa porušovania podľa neho dopúšťajú, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Guterres v rámci svojho posledného výročného prejavu vo funkcii pred Valným zhromaždením OSN uviedol, že svet rozdelili „geopolitické rozpory a bezohľadné porušovanie medzinárodného práva“, ktoré v konečnom dôsledku idú samy proti sebe. Kritizoval tiež „rozsiahle škrty v rozvojovej a humanitárnej pomoci“, čím zrejme odkazoval na politiku Spojených Štátov - „Amerika na prvom mieste“. „Tieto sily a ďalšie faktory otriasajú základmi globálnej spolupráce a skúšajú odolnosť samotného multilateralizmu,“ povedal Guterres. Šéf OSN takisto zdôraznil „hlboké znepokojenie z násilného útlaku v Iráne“ pred zasadnutím Bezpečnostnej rady OSN na žiadosť Spojených štátov.
„Zdá sa, že v čase, keď potrebujeme medzinárodnú spoluprácu najviac, ju zvykneme používať a investovať do nej najmenej,“ vyhlásil generálny tajomník a podotkol, že niektorí sa snažia dostať medzinárodné spoločenstvo do pozície, kde sa už len nečinné prizerá. OSN je podľa Guterresa ale „plne oddaná mieru v Pásme Gazy, na Ukrajine, v Sudáne a tiež ďaleko za hranicami a neúnavne doručuje život zachraňujúcu pomoc tým, ktorí to zúfalo potrebujú“.
Kritici pritom tvrdia, že organizácia bola v otázke predchádzania týmto konfliktom neefektívna, píše AFP. Bezpečnostná rada ako najvyšší rozhodovací orgán organizácie je paralyzovaný napätím medzi Spojenými štátmi, Ruskom a Čínou, ktoré sú stálymi členmi s právom veta, pripomína AFP.
Šéf OSN vyzval na „neobmedzený tok“ humanitárnej pomoci do Gazy a tiež zdôraznil, že sa „nesmie šetriť žiadnymi silami“ pre Ukrajinu, aby sa mohli zastaviť boje. Zároveň žiadal obnovenie rokovaní s cieľom dosiahnuť trvalé prímerie v Sudáne. V rámci svojich priorít na rok 2026 Guterres naliehal aj na prijatie opatrení proti zneužívaniu umelej inteligencie a vyzýval na boj s nerovnosťou.
