OSN vyzvala Izrael na zrušenie tribunálu pre militantov Hamasu
Na útok militantov vedených Hamasom Izrael reagoval najprv leteckou a potom aj pozemnou operáciou v Pásme Gazy.
Autor TASR
Ženeva 13. mája (TASR) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v stredu vyzval Izrael, aby zrušil novozriadený osobitný vojenský tribunál na súdenie palestínskych militantov obvinených z účasti na útokoch proti Izraelu zo 7. októbra 2023. Informovala o tom agentúra AFP.
Zákon o vytvorení tribunálu, ktorý bude môcť udeľovať aj trest smrti, schválil izraelský parlament v pondelok neskoro večer. Osobitný súd má súdiť útočníkov zadržaných počas alebo po útoku vedenom palestínskym hnutím Hamas, ako aj osoby podozrivé zo zadržiavania alebo zneužívania rukojemníkov zavlečených z Izraela do Pásma Gazy.
Podľa izraelských médií by sa pred tribunál malo postaviť približne 400 podozrivých.
Türk vo svojom vyhlásení uviedol, že za útoky spáchané 7. októbra 2023 na juhu Izraela musí byť vyvodená zodpovednosť. „Nemožno ju však dosiahnuť prostredníctvom procesov, ktoré nespĺňajú medzinárodné štandardy,“ upozornil Türk. Dodal, že zákon o vzniku takéhoto tribunálu treba zrušiť, pretože „nevyhnutne povedie k inštitucionalizácii jednostrannej spravodlivosti a diskriminácie Palestínčanov“, čo je v rozpore s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv.
Izraelská diplomatická misia v Ženeve v reakcii na Türkovo vyhlásenie uviedla, že úrad vysokého komisára by sa mal sústrediť na označenie Hamasu za teroristickú organizáciu a „prestať obviňovať Izrael za snahu dosiahnuť spravodlivosť pre obete“.
Vo vyhlásení izraelského zastupiteľstva sa píše, že zriadenie vojenského tribunálu je odôvodnená vzhľadom na „charakter a rozsah spáchaných činov“, ako aj na veľké množstvo dôkazového materiálu. Misia zdôraznila, že nový zákon nemení existujúce trestné právo, nezakladá nové skutkové podstaty trestných činov ani spätnú trestnú zodpovednosť a automaticky nestanovuje ani trest smrti.
Na útok militantov vedených Hamasom Izrael reagoval najprv leteckou a potom aj pozemnou operáciou v Pásme Gazy. Podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy si tieto boje vyžiadali viac než 72.700 palestínskych obetí.
