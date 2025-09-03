< sekcia Zahraničie
OSN vyzvala krajiny, aby urýchlene predložili svoje klimatické plány
Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC) má vypracovať hodnotiacu správu o nových záväzkoch do novembrového klimatického summitu COP30 v Brazílii.
Autor TASR
Paríž 3. septembra (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v stredu vyzvala štáty, ktoré ešte nepredložili svoje nové klimatické záväzky, aby tak urobili čo najskôr. Medzi desiatkami oneskorencov sú aj veľkí znečisťovatelia ako Čína, India či Európska únia, informovala agentúra AFP.
Podľa Parížskej dohody malo takmer 200 krajín už vo februári predstaviť aktualizované klimatické politiky s prísnejšími cieľmi v oblasti zníženia emisií do roku 2035 a s plánom, ako tieto ciele dosiahnuť. Do stanoveného termínu to však urobilo len niekoľko štátov a ani po šiestich mesiacoch medzi odovzdanými dokumentmi nefiguruje Čína, India či EÚ.
Šéf OSN pre klimatické otázky Simon Stiell v liste vyzval vlády, aby svoje záväzky predložili „čo najskôr“. Pripomenul, že klimatické plány nie sú iba „slová na papieri“, ale predstavujú jeden z najdôležitejších motorov hospodárskeho rastu a základ boja proti globálnej klimatickej kríze.
Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC) má vypracovať hodnotiacu správu o nových záväzkoch do novembrového klimatického summitu COP30 v Brazílii. Do tejto aktualizácie sa započítajú plány predložené do konca septembra, upozornil Stiell. Dodal, že lídri by mohli na prezentáciu plánov svojich krajín využiť aj osobitné podujatie o klíme, ktoré sa uskutoční 24. septembra počas Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.
Podľa Parížskej dohody malo takmer 200 krajín už vo februári predstaviť aktualizované klimatické politiky s prísnejšími cieľmi v oblasti zníženia emisií do roku 2035 a s plánom, ako tieto ciele dosiahnuť. Do stanoveného termínu to však urobilo len niekoľko štátov a ani po šiestich mesiacoch medzi odovzdanými dokumentmi nefiguruje Čína, India či EÚ.
Šéf OSN pre klimatické otázky Simon Stiell v liste vyzval vlády, aby svoje záväzky predložili „čo najskôr“. Pripomenul, že klimatické plány nie sú iba „slová na papieri“, ale predstavujú jeden z najdôležitejších motorov hospodárskeho rastu a základ boja proti globálnej klimatickej kríze.
Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC) má vypracovať hodnotiacu správu o nových záväzkoch do novembrového klimatického summitu COP30 v Brazílii. Do tejto aktualizácie sa započítajú plány predložené do konca septembra, upozornil Stiell. Dodal, že lídri by mohli na prezentáciu plánov svojich krajín využiť aj osobitné podujatie o klíme, ktoré sa uskutoční 24. septembra počas Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.